Drishyam 3 OTT Release: चल गया पता, ओटीटी पर कब और कहां अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में अभिनेता अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कमाई के मामले में भी दृश्यम द कन्क्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। इस बीच अब दृश्यम 3 की ओटीटी रिलीज की चर्चा भी तेज हो गई हैं।

ऐसे में आइए जानते हैं कि सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की टॉप सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को आने वाले समय में ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। ओटीटी पर कब और कहां आएगी दृश्यम द कन्क्लूजन दृश्यम पार्ट 2 की सफलता ते मेकर्स करीब 4 साल बाद फिल्म का तीसरा पार्ट दृश्यम 3 लेकर आए हैं। जैसी उम्मीद थी कि ये मूवी दर्शकों का दिल जीतेगी और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। ठीक उसी तरह अजय देवगन की इस फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म की रिलीज को अभी 11 दिनों का समय बीता है और अब इसकी ओटीटी रिलीज की चर्चा भी तेज हो गई है।

ई टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो दृश्यम 3 को 13 से लेकर 27 नवंबर के बीच में ओटीटी पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है। हालांकि, अभी इस सस्पेंस थ्रिलर की ओटीटी रिलीज का आधिकारिक एलान मेकर्स की तरफ से होना बाकी है। मालूम हो कि दृश्यम 3 में अजय देवगन के अलावा जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरण, रजत कपूर और प्रकाश राज जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है।