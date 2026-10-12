दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर दिखा Drishyam 3 का क्रेज, वीकडे पर क्राइम थ्रिलर की कमाई में आया तगड़ा उछाल
अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दुनियाभर में इसकी कमाई 500 करोड़ के पास पहुंच गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन (Ajay Devgn) की दृश्यम 3 (Drishyam 3) का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 10 दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था।
आज इसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 11 दिन पूरे हो चुके हैं और इसका शानदार प्रदर्शन जारी है। रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग वीकेंड और वीकेंड में थोड़ी सुस्ती के बाद इस थ्रिलर फिल्म ने दूसरे वीकेंड में फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
अजय देवगन के करियर की जबरदस्त हिट
फिल्म की यह जबरदस्त कामयाबी अजय के करियर का एक नया माइलस्टोन भी है, क्योंकि इसने उनकी पिछली हिट फिल्मों की कुल कमाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है।
कितना रहा 11वें दिन का कलेक्शन?
अपने पहले हफ्ते में दृश्यम: द कन्क्लूजन ने 245.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसी के साथ दूसरे रविवार यानी 10वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 23 करोड़ रुपये पर आकर टिका। सैकनिल्क के मुताबिक 11वें दिन इसने अभी तक 1 लाख रुपये की कमाई कर ली है जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन अभी तक 309.51 करोड़ रुपये हो गया है।
वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 480 करोड़ रुपये पहुंच गई है। इस बात में कोई शक नहीं की दृश्यम आने वाले दो से तीन दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी।
कौन-कौन से कलाकार आए नजर
बता दें कि 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसकी पिछली दो फिल्में इसी नाम से आई मोहनलाल की मूल मलयालम फिल्म का रीमेक थीं, जबकि इस बार हिंदी में रिलीज हुई दृश्यम 3 की कहानी को बिल्कुल अलग रखा गया है।
फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, रजत कपूर, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव ने जहां अपने-अपने रोल में वापसी की है, वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज के किरदारों की नई एंट्री हुई है।
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