दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर दिखा Drishyam 3 का क्रेज, वीकडे पर क्राइम थ्रिलर की कमाई में आया तगड़ा उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन (Ajay Devgn) की दृश्यम 3 (Drishyam 3) का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 10 दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था।

आज इसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 11 दिन पूरे हो चुके हैं और इसका शानदार प्रदर्शन जारी है। रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग वीकेंड और वीकेंड में थोड़ी सुस्ती के बाद इस थ्रिलर फिल्म ने दूसरे वीकेंड में फिर से रफ्तार पकड़ ली है।

अजय देवगन के करियर की जबरदस्त हिट फिल्म की यह जबरदस्त कामयाबी अजय के करियर का एक नया माइलस्टोन भी है, क्योंकि इसने उनकी पिछली हिट फिल्मों की कुल कमाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है।

कितना रहा 11वें दिन का कलेक्शन? अपने पहले हफ्ते में दृश्यम: द कन्क्लूजन ने 245.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसी के साथ दूसरे रविवार यानी 10वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 23 करोड़ रुपये पर आकर टिका। सैकनिल्क के मुताबिक 11वें दिन इसने अभी तक 1 लाख रुपये की कमाई कर ली है जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन अभी तक 309.51 करोड़ रुपये हो गया है।