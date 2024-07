Hasseen Dillruba 2 Trailer: 'एक हसीना एक दीवाना', छल-कपट के साथ कौन बना हसीन दिलरुबा का निशाना?

Ishq, insaaf, aur inteqaam ka intezaam ho jaye? 👀 🥀

Phir Aayi Hasseen Dillruba iss rahasya ko mitane, on 9 August, only on Netflix ❤️‍🔥#PhirAayiHasseenDillrubaOnNetflix pic.twitter.com/rqFWNLOTf5— Netflix India (@NetflixIndia) July 25, 2024