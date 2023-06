OTT Web Series Movies: ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। जून के आखिरी हफ्ते में ओटीटी स्पेस का तापमान भी बढ़ने वाला है। आखिरी हफ्ते में एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही है। कुछ वेब सीरीज के मोस्ट अवेटेड अगले सीजन आने वाले हैं तो कुछ फिल्में ओटीटी भी स्ट्रीम की जा रही हैं। हिंदी, अंग्रेजी और साउथ की भाषाओं के कंटेंट की लम्बी लाइन लगने वाली है।

29 June OTT Movies and Series

नेटफ्लिक्स पर एंथोलॉजी फ्रेंचाइी फिल्म लस्ट स्टोरीज का दूसरा भाग आ रहा है। इस बार कहानियों को आर बाल्की, सुजॉय घोष, कोंकणा सेन शर्मा और अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने निर्देशित किया है। काजोल, नीना गुप्ता, तमन्ना और मृणाल ठाकुर ने मुख्य भूमिकाएं निभायी हैं।

नेटफ्लिक्स की फैंटेसी-एडवेंचर सीरीज द विचर का तीसरा सीजन रिलीज होगा। इस सीरीज में हेनरी कैविल लीड रोल निभाते हैं। इस सीरीज में उनकी यह आखिरी प्रेजेंस है। यह सीजन दो भागों में स्ट्रीम किया जाएगा। दूसरा भाग 29 जुलाई को आएगा।

इसके अलावा कोरियन सीरीज See You In My 19th Life भी स्ट्रीम की जा रही है। यह फैंटेसी रोमांटिक सीरीज है। इस सीरीज की कहानी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। बान जी-इयूम को अपनी पिछली 18 जिंदगी याद हैं। वो अपनी 18वीं लाइफ के प्यार को खोजने निकलती है। पिछली जिंदगी में उसके साथ एक हादसा हो गया था, जिसके कारण दोनों बिछड़ गये थे।

30 June OTT Movies And Series

नेटफ्लिक्स पर सुधीर मिश्रा निर्देशित फिल्म अफवाह आ रही है। यह सिनेमाघरों में पहले ही आ चुकी है और अब ओटीटी पर रिलीज हो रही है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

जी5 पर लकड़बग्गा आ रही है। विक्टर मुखर्जी निर्देशित यह एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अंशुमान झा और रिद्धि डोगरा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अंशुमान विजिलांटे के रोल में हैं।

जियो सिनेमा पर सार्जेंट फिल्म आ रही है, जिसमें रणदीप हुड्डा लीड रोल में हैं। पुलिस ऑफिसर बने रणदीप एक केस सुलझाते हुए नजर आएंगे।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द नाइट मैनेजर सीरीज का दूसरा सीजन स्ट्रीम किया जा रहा है। इस स्पाइ थ्रिलर सीरीज में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर और शोभिता धुलिपाला मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह इसी नाम से आयी ब्रिटिश वेब सीरीज का अडेप्टेशन है। संदीप मोदी और प्रियंका घोष ने इसका निर्देशन किया है।

प्राइम वीडियो पर स्पाइ सीरीज जैक रायन का चौथा और फाइनल सीजन स्ट्रीम किया जा रहा है। जॉन क्रैसिंस्की सीरीज में डॉ. जैक रायन का रोल निभाते हैं, जो पूर्व मैरीन ऑफिसर और अफगानिस्तान में लड़ चुका फौजी है। सीरीज में वेंडल पियर्स, एबी कोरनिश, अली सुलीमन, दीना शिहाबी ने प्रमुख किरदार निभाये हैं।

तमिल सुपरहीरो फिल्म वीरन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जा रही है। फिलहाल यह सिर्फ दक्षिण भारतीय भाषाओं में ही देखी जा सकेगी। फिल्म में हिपहॉप तमीजा आधी, विनय राय, अथिरा राज, मुनिशकांत, काली वेंकट ने प्रमुख किरदार निभाये हैं। एआरके सरवन ने इसका निर्देशन किया है।

लायंसगेट प्ले पर कॉमेडी-ड्रामा सीरीज ब्लाइंडस्पॉटिंग का सीजन 2 आ रहा है। यह इसी नाम से आयी फिल्म का स्पिनऑफ सीक्वल है। ऐश्ले का पार्टरन माइल्स अचानक कैदखाने में बंद कर दिया जाता है तो ऐश्ले 12 साल के बेटे के साथ माइल्स की मां और उसकी सौतेली बहन के साथ रहने को मजबूर हो जाती है। शो में जैस्मीन सेफस जोन्स, जेलेन बैरन, राफेल कासल ने प्रमुख किरदार निभाये हैं।