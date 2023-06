Adhura Release Date: रसिका दुग्गल की वेब सीरीज 'अधूरा' की रिलीज डेट आई सामने, हॉरर है पसंद तो नोट कर लें डिटेल

नई दिल्ली, जेएनएन। Rasika Dugal Starrer Web Series Adhura Primer Date Announced: प्राइम वीडियो अपनी हिंदी सीरीज अधूरा लेकर आ रही है। ये एक हॉरर वेब सीरीज है, जो 2007 और 2022 के समय की कहानी दिखाती है। अधूरा एक रीयूनियन की कहानी है, लेकिन बाद में ये एक डरावने सपने में बदल जाती है। प्राइम वीडियो ने आज अधूरा के प्रीमियर डेट की घोषणा की है।

अधूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 7 जुलाई को स्ट्रीम की जाएगी। सीरीज का डायरेक्शन गौरव के चावला ने और अनन्या बनर्जी ने किया है। वहीं, एम्मे एंटरटेनमेंट के मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी ने प्रोड्यूस किया है। अधूरा की कहानी अनन्या बनर्जी ने लिखी है। सीरीज की कहानी सात एपिसोड्स में समेटी गई है।

अधूरा के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रसिका दुग्गल, इश्वाक सिंह, श्रेणिक अरोरा, पूजन छाबड़ा की विशेष भूमिकाएं है, उनके साथ इस सीरीज में राहुल देव, ज़ोआ मोरानी, रिजुल रे , साहिल सलाथिया, अरु कृष्णांश वर्मा, केसी शंकर और जैमिनी पाठक के नाम शामिल है। सीरीज का प्रीमियर भारत और दुनिया भर के 240 देशों और क्षेत्रों में होगा।

a tale of a reunion that whispers horror is about to begin…🕑

