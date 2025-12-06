Netflix पर मनोरंजन का धमाका! टॉप की फिल्में और वेब सीरीज होंगी रिलीज, 6 ट्रिलियन की डील हुई पक्की!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म इस वक्त मनोरंजन का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक... फिल्में हों या वेब सीरीज, सिनेमाघरों या टीवी पर रिलीज होने के बाद यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जरूर रिलीज की जाती हैं।
नेटफ्लिक्स (Netflix) पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इस प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कोई न कोई वेब सीरीज या फिल्में रिलीज होती हैं। मगर अब इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया की मोस्ट डिमांडिंग मूवीज और वेब सीरीज भी रिलीज होने वाली हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक बड़ी डील फाइनल की है।
6 ट्रिलियन की हुई डील
जी हां, नेटफ्लिक्स ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के साथ डील की है, वो भी 6 ट्रिलियन रुपये की। मिड-डे के मुताबिक, नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने कहा, "वार्नर ब्रदर्स के शो और फिल्मों की शानदार लाइब्रेरी- कैसाब्लांका और सिटिजन केन जैसे टाइमलेस क्लासिक्स से लेकर हैरी पॉटर एंड फ्रेंड्स जैसे मॉडर्न पसंदीदा को हमारे कल्चर को बताने वाले टाइटल्स जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, के-पॉप डेमन हंटर्स और स्क्विड गेम के साथ मिलाकर, हम इसे और भी बेहतर कर पाएंगे। साथ मिलकर, हम दर्शकों को वह और दे सकते हैं जो उन्हें पसंद है और कहानी कहने की अगली सदी को तय करने में मदद कर सकते हैं।"
नेटफ्लिक्स-वॉर्नर ब्रोस की डील
कैश और स्टॉक डील की वैल्यू 27.75 यूएस डॉलर प्रति वार्नर शेयर है, जिससे इसकी टोटल एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 82.7 बिलियन यूएस डॉलर हो जाती है। उम्मीद है कि यह ट्रांजैक्शन 2026 की तीसरी तिमाही तक वार्नर के डिस्कवरी ग्लोबल को एक नई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में अलग करने के बाद पूरा हो जाएगा। एग्रीमेंट के अनुसार, WBD शेयरहोल्डर्स को प्रति शेयर 23.25 यूएस डॉलर कैश के साथ 4.501 यूएस डॉलर नेटफ्लिक्स स्टॉक मिलेगा।
नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्में-सीरीज
- हैरी पॉटर
- फ्रेंड्स
- कैसाब्लांका
- सिटिजन केन
- गेम ऑफ थ्रोन्स
- द बिग बैंग थ्योरी
