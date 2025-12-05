'गेम ऑफ थ्रोन्स' बनाने वाले वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का बिजनेस खरीदेगा Netflix, कितने लाख करोड़ में हो रही डील?
Warner Bros takeover: नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस को खरीदेगा। नकद और शेयर आधारित इस सौदे का कुल मूल्य 82.7 अरब डॉलर (करीब 7,44,095 करोड़ रुपए) आंका गया है। इसमें कर्ज भी शामिल है। वार्नर ब्रदर्स डिस्करी अपनी केबल यूनिट को अलग रखेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सीएनएन, टीएनटी और डिस्कवरी जैसे चैनलों को नियंत्रित करने वाली एक अलग कंपनी होगी। नेटफ्लिक्स पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी पेड स्ट्रीमिंग सर्विस है, जिसके 30 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
''गेम आफ थ्रोंस" (Game of thrones), ''डीसी कामिक्स'' और ''हैरी पॉटर'' जैसी मशहूर फ्रेंचाइजी के मालिक वार्नर ब्रदर्स को खरीदने से हालीवुड में नेटफ्लिक्स (Netflix) का दबदबा कायम हो जाएगा। यह अधिग्रहण टेक कंपनियों द्वारा हालीवुड पर कब्जे के प्रयास को भी अंतिम रूप देगा। अभी तक टेक कंपनियों ने स्टूडियो खरीदने के बजाय हालीवुड में अपने दम पर वृद्धि की है। 2022 में, अमेजन ने जेम्स बांड और मेट्रो-गोल्डविन मेयर का 8.5 अरब डालर में अधिग्रहण किया था।
डील पर नेटफ्लिक्स के सीईओ ने क्या कहा?
नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस ने कहा, ''ऐसी दुनिया में जहां लोगों के पास अपना समय बिताने के लिए पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हमें लगातार नवाचार करते रहना होगा और उन कहानियों में निवेश करना होगा, जो दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यह सौदा (Netflix Warner Bros deal) उसी बारें में है।'
नेटफ्लिक्स ने किन दो कंपनियों को पीछे छोड़ा?
वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने की कतार में कुल तीन कंपनियां नेटफ्लिक्स, कामकास्ट और पैरामाउंट थीं। नेटफ्लिक्स ने लगभग 28 डॉलर प्रति शेयर की पेशकश की थी और ज्यादातर नकद सौदा करने की बात कही थी। पैरामाउंट स्काईडांस ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के पूरे हिस्से के लिए लगभग 24 डालर की बोली लगाई थी। कामकास्ट ने भी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और एचबीओ मैक्स स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए बोली लगाई थी।
नेटफ्लिक्स का यह अधिग्रहण (Warner Bros acquisition) इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की फिल्मों को थिएटर में रिलीज करना जारी रखने का वादा किया गया है। यह नेटफ्लिक्स के लिए एक बड़ा कदम है, जिसने घर पर ही फिल्में देखने का चलन शुरू किया और अब तक बाक्स आफथ्स पर पूरी तरह से उतरने से बचता रहा है। नेटफ्लिक्स ने कभी भी इतने बड़े आकार का अधिग्रहण करने की कोशिश नहीं की है।
