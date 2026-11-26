एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 26/11/2008 ये वो तारीख है, जब पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी और बम धमाके किए। इस हमले में कई लोग जख्मी हुए और कईयों की जान गई। इस घटना को 18 साल बीत गए हैं और भारत उस बुरे सपने से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस घटना के निशान कभी भी पूरी तरह से नहीं मिट सके।

पूरे देश को झकझोर कर रखने वाले मुंबई अटैक पर वैसे तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन 13 साल पहले 26/11 हमले पर ऐसी मूवी आई थी, जो आज भी अगर कोई देखता है, तो उसका दिल दहल जाता है। कौन सी है वो फिल्म और किस OTT प्लेटफॉर्म पर है आप उसे देख सकते हैं और क्या है उसकी कहानी, पढ़ें हर डिटेल।

26/11 हमले पर बनी इस मूवी की बर्लिन में हुई थी स्क्रीनिंग 26/11 हमले पर बनी जिस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग मूवी की रिलीज से पहले 63वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हुई थी, जहां 2008 में मुंबई पर हुए हमले की कहानी देख लोग कांप गए थे। जिस सच्चाई से राम गोपाल वर्मा ने फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' बनाई थी, उसकी विदेशी ऑडियंस तारीफ करते नहीं थके थे।

फिल्म की कहानी में 26 नवंबर 2008 की वह भयावह रात दिखाई गई थी, जहां पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते से मुंबई में घुसे थे। उन्होंने मुंबई के प्रमुख स्थानों 'छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल', 'कामा हॉस्पिटल', 'ताज महल पैलेस', 'ओबेरॉय ट्राइडेंट' सहित कई जगहों पर हमला किया।

मूवी की मुख्य कहानी जिंदा पकड़े गए अकेले पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब और मुंबई पुलिस के तत्कालीन ज्वांइट कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश मारिया के बीच चली पूछताछ पर है। फिल्म में पुलिस और सुरक्षा बलों की बहादुरी, शहीद सहायक उप-निरीक्षक तुकाराम ओंबले द्वारा कसाब को जिंदा पकड़ने के साहस और अंत में कसाब को सुनाई गई फांसी की सजा तक के पूरे घटनाक्रम को बेहद असली तरीके से दिखाया गया है।

26/11 अटैक पर बनी फिल्म में नजर आए थे ये सितारे 26/11 अटैक पर बनी फिल्म में नाना पाटेकर ने जहां 'ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस' का किरदार अदा किया था, तो वहीं संजीव जायसवाल 'अजमल कसाब' बने थे। आपको बता दें कि अजमल कसाब के रोल के लिए राम गोपाल वर्मा ने करीबन 500 लोगों का ऑडिशन लिया था, जिसमें संजीव सिलेक्ट हुए थे। इन दोनों के अलावा फिल्म में अतुल कुलकर्णी, साद ओरहान, जितेंद्र जोशी, रवि काले जैसे सितारे नजर आए थे।