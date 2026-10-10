Shah Rukh के करियर की शुरुआत में मसीहा बने थे नाना पाटेकर, 'किंग खान' को जेल से निकाला था बाहर; दिलचस्प है किस्सा
शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने एक बार बताया था कि उनके करियर की शुरुआत में एक घटना की वजह ...और पढ़ें
HighLights
जब नाना पाटेकर ने की थी शाह रुख खान की मदद
शाह रुख खान को नाना पाटेकर ने निकाला था जेल से बाहर
नाना पाटेकर के निधन पर 'किंग खान' ने जताया शोक
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग दुखी हैं। इनमें शाहरुख खान भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 1992 की फिल्म 'राजू बन गया जेंटलमैन' में नाना के साथ काम किया था।
नाना के निधन के बाद, सोशल मीडिया पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह याद करते हैं कि कैसे दिवंगत अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री में नए होने के दौरान उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद की थी।
जब नाना पाटेकर ने शाह रुख को जेल से निकालने में की थी मदद
एक इवेंट में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने बताया कि 1990 के दशक की शुरुआत में वे कैसे जेल गए थे। एक्टर ने कहा कि उस समय वे मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री में नए थे और हाल ही में गौरी खान से उनकी शादी हुई थी।
एक मैगजीन ने शाहरुख और उनकी एक को-स्टार के बीच अफेयर की ओर इशारा करते हुए एक आर्टिकल छापा था, जिससे गौरी परेशान हो गईं और एक्टर को बहुत गुस्सा आया।
आर्टिकल से नाराज होकर, शाहरुख ने उस पत्रकार से बात करने का फैसला किया और अपने ससुर से मिली एक रस्मी तलवार लेकर उसके घर पहुंच गए।
शाह रुख खाने ने शेयर किया था किस्सा
अपनी गलती मानते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे ससुर ने मुझे एक तलवार दी थी, जैसा कि पंजाबी शादियों में होता है। मैं वही तलवार लेकर उस पत्रकार के घर गया। मेरे ससुर, जो एक आर्मी ऑफिसर हैं, ने कहा था, 'बेटा, तुम्हें मेरी बेटी की रक्षा करनी है'। उनकी बेटी को कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यह एक अच्छा हथियार है, जिसे इंडियन आर्मी ने मंजूरी दी है'।
‘नाना पाटेकर ने मुझे जेल से बाहर निकाला’- शाह रुख
शाहरुख ने बताया कि उन्होंने एक पत्रकार के घर पर लोगों को धमकाया था और एक युवक के पैरों को घायल कर दिया था। बाद में, जब वह 'कभी हां कभी ना' की शूटिंग कर रहे थे, तो पुलिस सेट पर आई और उन्हें हिरासत में ले लिया। चूंकि शाम के 6 बज चुके थे, इसलिए उन्हें तुरंत जमानत नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि आखिरकार नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने उन्हें जेल से बाहर निकालने में मदद की।
उन्होंने कहा, 'आखिरकार नाना पाटेकर ने मुझे जेल से बाहर निकाला, और वे बहुत अच्छे इंसान हैं। वीकेंड पर एक शाम की अदालत लगती है जो जमानत वगैरह देती है। मैंने अच्छे से पेश आने की कोशिश की, और अब मैं काफी बदल गया हूं'।
When I first met him, out of awe and awkwardness I fiddled with my hair. He slapped my hand away and said 'hero ki tarah Baal mat bana...tu actor hai'! He didn't flatter you. He didn't tell you what you wanted to hear. He told you what you needed to hear. That was Nana. Straightforward. Rough, honest and had the most beautiful smile. He always had a strange way of showing affection. He would shout at you first, and then somewhere between the third or fourth insult, you realised you were being hugged. He loved me and I loved him back. He was a mentor, a teacher, a critic and a friend who beat me and everyone else around him in carrom game after game and relished his victories. Nana your intensity, laughter , madness and love will always stay with us. I just wish we had time to have more conversations, another argument, another cup of tea and a game of carrom. You have left a void not only in the world of cinema but in the hearts of all Indians and the world. All I can say is, I will miss you dearly and carry your words in my heart till the end of time....'hero banne ke chakar mein actor mat khona' May your soul rest in peace Nana and Allah bless you. The Heavens will be blessed to have you... a masterful actor and an unbeatable carrom champion. Love you and miss you dearly!! Too soon my Hero Actor! RIP.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 8, 2026
जब नाना पाटेकर ने शाहरुख खान के बारे में प्यार से कही ये बात
2024 में एक इंटरव्यू में नाना ने शाहरुख के बारे में भी गर्मजोशी से बात की थी। उन्होंने अपार सफलता हासिल करने के बावजूद वैसे ही इंसान बने रहने के लिए सुपरस्टार की तारीफ की।
नाना के निधन के बाद शाहरुख ने दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा और इमोशनल नोट साझा किया था।
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