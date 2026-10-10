Shah Rukh के करियर की शुरुआत में मसीहा बने थे नाना पाटेकर, 'किंग खान' को जेल से निकाला था बाहर; दिलचस्प है किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग दुखी हैं। इनमें शाहरुख खान भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 1992 की फिल्म 'राजू बन गया जेंटलमैन' में नाना के साथ काम किया था।

नाना के निधन के बाद, सोशल मीडिया पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह याद करते हैं कि कैसे दिवंगत अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री में नए होने के दौरान उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद की थी।

जब नाना पाटेकर ने शाह रुख को जेल से निकालने में की थी मदद एक इवेंट में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने बताया कि 1990 के दशक की शुरुआत में वे कैसे जेल गए थे। एक्टर ने कहा कि उस समय वे मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री में नए थे और हाल ही में गौरी खान से उनकी शादी हुई थी।

एक मैगजीन ने शाहरुख और उनकी एक को-स्टार के बीच अफेयर की ओर इशारा करते हुए एक आर्टिकल छापा था, जिससे गौरी परेशान हो गईं और एक्टर को बहुत गुस्सा आया। आर्टिकल से नाराज होकर, शाहरुख ने उस पत्रकार से बात करने का फैसला किया और अपने ससुर से मिली एक रस्मी तलवार लेकर उसके घर पहुंच गए। शाह रुख खाने ने शेयर किया था किस्सा अपनी गलती मानते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे ससुर ने मुझे एक तलवार दी थी, जैसा कि पंजाबी शादियों में होता है। मैं वही तलवार लेकर उस पत्रकार के घर गया। मेरे ससुर, जो एक आर्मी ऑफिसर हैं, ने कहा था, 'बेटा, तुम्हें मेरी बेटी की रक्षा करनी है'। उनकी बेटी को कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यह एक अच्छा हथियार है, जिसे इंडियन आर्मी ने मंजूरी दी है'।

‘नाना पाटेकर ने मुझे जेल से बाहर निकाला’- शाह रुख शाहरुख ने बताया कि उन्होंने एक पत्रकार के घर पर लोगों को धमकाया था और एक युवक के पैरों को घायल कर दिया था। बाद में, जब वह 'कभी हां कभी ना' की शूटिंग कर रहे थे, तो पुलिस सेट पर आई और उन्हें हिरासत में ले लिया। चूंकि शाम के 6 बज चुके थे, इसलिए उन्हें तुरंत जमानत नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि आखिरकार नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने उन्हें जेल से बाहर निकालने में मदद की।

उन्होंने कहा, 'आखिरकार नाना पाटेकर ने मुझे जेल से बाहर निकाला, और वे बहुत अच्छे इंसान हैं। वीकेंड पर एक शाम की अदालत लगती है जो जमानत वगैरह देती है। मैंने अच्छे से पेश आने की कोशिश की, और अब मैं काफी बदल गया हूं'।