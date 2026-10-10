श्रीदेवी ने प्रोड्यूस की थी Nana Patekar की एक्शन फिल्म, Box Office पर रही डिजास्टर बाद में बनी कल्ट

एंटरेटनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हीरो से लेकर खलनायक तक, कॉमिक से लेकर देशभक्ति वाले किरदार निभाए हैं। इस बीच उनकी एक फिल्म ऐसी भी थी जिसे भारतीय सिनेमा की फीमेल सुपरस्टार्स में से एक श्रीदेवी ने प्रोड्यूस की थी।

श्रीदेवी ने प्रोड्यूस की थी नाना पाटेकर की फिल्म श्रीदेवी (Sridevi) ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्म दी है। शादी के बाद अपने पति बोनी कपूर के साथ मिलकर फिल्में भी प्रोड्यूस की थीं। जिनमें से एक थी शक्ति: द पावर (Shakti: The Power) जिसमें नाना पाटेकर ने अहम भूमिका निभाई थी।

शक्ति: द पावर 2002 में रिलीज हुई थी और इसमें नाना पाटेकर (Nana Patekar) के साथ करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने अहम किरदार निभाए थे। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी फिल्म नाना पाटेकर की यह एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर फ्लॉप रही थी लेकिन बाद में दर्शकों ने इस खूब सराहा और फिर यह एक कल्ट साबित हुई। क्या है 'शक्ति' की कहानी? फिल्म में करिश्मा कपूर का किरदार नंदिनी अपने पति शेखर और उनके छोटे बेटे के साथ कनाडा में रहती है। भारत में अपने गांव में अशांति की खबर मिलने पर, शेखर अपने परिवार के साथ वहां लौटता है। नंदिनी को जल्द ही पता चलता है कि शेखर के पिता, नरसिम्हा, एक ताकतवर और झगड़ालू परिवार के मुखिया हैं।