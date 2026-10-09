'आपने सबकी दुकानें बंद कर दी...' अमिताभ बच्चन ने याद किया Nana Patekar का पुराना किस्सा, भावुक हुए बिग बी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नाना पाटेकर के निधन से उनके फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के कई लोग सदमे में हैं और इन्हीं में से एक हैं मेगास्टार अमिताभ बच्चन। नाना पाटेकर (Nana Patekar) का निधन गुरुवार सुबह को गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। वे 75 साल के थे।

बिग बी ने दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि उनके निधन के बाद से, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 1999 की एक्शन फिल्म 'कोहराम' के अपने को-स्टार को याद करते हुए कई पोस्ट शेयर किए हैं। बिग बी ने नाना पाटेकर के निधन के कुछ ही घंटों बाद अपने लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी।

शुक्रवार शाम को, अमिताभ बच्चन ने नाना पाटेकर से जुड़ी अपनी कई यादें शेयर कीं। उन खास यादों में से एक थी दिवंगत एक्टर का उनकी 2024 की फिल्म 'वनवास' के प्रमोशन की याद। 'गदर' फेम अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और राजपाल यादव भी थे।