'आपने सबकी दुकानें बंद कर दी...' अमिताभ बच्चन ने याद किया Nana Patekar का पुराना किस्सा, भावुक हुए बिग बी
अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने हाल ही में नाना पाटेकर का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा बताया।
HighLights
अमिताभ बच्चन ने शेयर किया नाना पाटेकर का पुराना किस्सा
केबीसी 18 के सेट पर दी एक्टर को भावभीनी श्रद्धांजलि
'नाना' को याद कर भावुक हुए बिग बी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नाना पाटेकर के निधन से उनके फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के कई लोग सदमे में हैं और इन्हीं में से एक हैं मेगास्टार अमिताभ बच्चन। नाना पाटेकर (Nana Patekar) का निधन गुरुवार सुबह को गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। वे 75 साल के थे।
बिग बी ने दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि
उनके निधन के बाद से, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 1999 की एक्शन फिल्म 'कोहराम' के अपने को-स्टार को याद करते हुए कई पोस्ट शेयर किए हैं। बिग बी ने नाना पाटेकर के निधन के कुछ ही घंटों बाद अपने लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी।
T 5880 - स्तब्ध ! हर दूरे दिन उनका और हमारा संपर्क मेसेज द्वारा रहता था । आज उनका मेसेज नहीं आया ! 😢 https://t.co/8BIgN7EE64— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 8, 2026
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शुक्रवार शाम को, अमिताभ बच्चन ने नाना पाटेकर से जुड़ी अपनी कई यादें शेयर कीं। उन खास यादों में से एक थी दिवंगत एक्टर का उनकी 2024 की फिल्म 'वनवास' के प्रमोशन की याद। 'गदर' फेम अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और राजपाल यादव भी थे।
जब नाना पाटेकर ने की थी अमिताभ बच्चन की तारीफ
अमिताभ बच्चन द्वारा अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए इस क्लिप में नाना पाटेकर ने 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 16 के सेट के एक अहम पल को याद किया, जिसे असल में एपिसोड से एडिट करके हटा दिया गया था। उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'कुछ दिन पहले, हम अमिताभ बच्चन जी के कौन बनेगा करोड़पति में गए थे। उन्होंने शो से उस हिस्से को एडिट कर दिया था, लेकिन मैंने उस समय उनसे कहा था, 'अमित जी, आपके आने के बाद हमारा फिल्म निर्माण बदल गया। आप हीरो रहते थे, कॉमेडियन भी आप, आप नाचते भी थे, कभी-कभार आप साड़ी पहनके औरत भी बन जाते थे। कितने लोगों की दुकान बंद हो गए' गई! यह बात नाना पाटेकर ने 2024 में एनडीटीवी को बताई थी।View this post on Instagram
गुरुवार को 'कौन बनेगा करोड़पति' में अपने साथी कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए, अमिताभ बच्चन ने नाना पाटेकर को 'एक बेमिसाल कलाकार, दोस्त, शुभचिंतक और समाजसेवी' बताया। उन्होंने आगे कहा, 'उनकी बेबाकी, सादगी और सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत उन्हें सबसे अलग बनाती है। कुछ लोग भले ही हमें छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनकी आवाज, नेकी और सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। नाना ऐसे ही इंसान थे'।
नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार गुरुवार देर रात महाराष्ट्र के पुणे में उनके फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
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