29 सालों से जख्म कुरेद रहा है Nana Patekar का ये गाना, Hariharan की आवाज में सदाबहार; हर लाइन सुन बहेंगे आंसू

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नाना पाटेकर (Nana Patekar) बॉलीवुड के वो अभिनेता थे, जिन्हें कोई भी रोल दो, वह उसे इस कदर जीते थे कि सालों-साल वह लोगों के दिमाग में रह जाते थे। उनके सिर्फ डायलॉग्स ही सदाबहार नहीं थे, बल्कि अभिनेता ने अपने करियर में कई यादगार गाने भी दिए।

उनके सबसे इमोशनल और पॉपुलर गानों में से एक कल्ट क्लासिक गीत 29 साल पहले आया था, जो किसी की तन्हाई पर बेस्ड था। गाने के लिरिक्स इतने पावरफुल थे कि अगर कोई आज भी ये गाना सुन ले तो उसकी आंखों से आंसू बहना तय है।

कल्ट गीत की रुला देगी एक-एक लाइन दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के जिस सदाबहार गीत का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह 29 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'गुलाम-ए-मुस्तफा' का है। गाने के लिरिक्स हैं 'तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम'। 1997 में रिलीज हुई फिल्म में यह आइकॉनिक गाना नाना पाटेकर और रवीना टंडन पर फिल्माया गया है। तेरा गम मेरा गम गाने में जहां रवीना टंडन की आवाज दिग्गज सिंगर कविता कृष्णमूर्ति बनीं, तो वहीं नाना पाटेकर वाला हिस्सा इस इमोशनल गीत में सिंगर हरिहरन ने गाया।

फिल्म मे नाना पाटेकर ने मुस्तफा और रवीना टंडन ने कविता का किरदार निभाया है। मुस्तफा जहां अंदर से बिल्कुल अकेला है और अपने पास्ट को नहीं भुला पाता, तो वहीं कविता एक ऐसी डांसर है, जो दुनिया के तानों को सुनते हुए मुश्किल हालातों से गुजरती है।

दोनों की भावनाओं को जोड़ता है ये गीत गाने की सिचुएशन उन दो लोगों पर आधारित है, जो टूटे हुए दिल के हैं, जो जिंदगी के हर मोड़ पर एक-दूसरे के गम और तकलीफों को महसूस करते हैं और एक-दूसरे की ताकत बनते हैं। तेरा गम मेरा गम सनम गाने में जहां कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन ने आवाज दी, तो वहीं इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे।