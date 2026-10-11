Nana Patekar की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई सामने, मौत की वजह का हुआ खुलासा; CAD से पीड़ित थे एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 8 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। उनके अचानक यूं चले जाने से उनके फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग शॉक्ड थे।

गोवा पुलिस ने इस मामले में मेडिको-लेगल केस दर्ज किया था। इसे 'अननेचुरल डेथ' का मामला बताया जा रहा था जिसकी वजह से नाना का पोस्टमॉर्टम किया जाना था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई मौत की वजह

अब एक्टर की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Nana Patekar Post Mortem Report) में नाना पाटेकर की मौत की वजह जबरदस्त हार्ट अटैक बताई गई है। डॉक्टरों ने उनकी मौत को स्वाभाविक माना है।

टीवी 9 भारतवर्ष के अनुसार, एक्टर को कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) था। बताया जा रहा है कि दिल की मुख्य धमनियों (arteries) में से एक में खून का थक्का जमने से दिल के एक बड़े हिस्से में खून का बहाव रुक गया, जिससे उन्हें जबरदस्त हार्ट अटैक आया।

जांच में पुलिस को क्या मिला? इस हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ, एक ऐसी स्थिति जिसमें दिल ठीक से ब्लड पंप करना बंद कर देता है। पुलिस की जांच में पता चला कि नाना पाटेकर ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले अपने करीबी दोस्त अमे नाइक से संपर्क करने की कोशिश की थी।

दोस्त को किया था आखिरी मैसेज उन्होंने 8 अक्टूबर को सुबह करीब 2:30 बजे एक व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाद में उन्होंने अमे को फोन भी किया। पुलिस के मुताबिक, अमे नाइक ने नाना पाटेकर का मैसेज सुबह करीब 3:30 बजे देखा। वह तुरंत डोना पाउला में नाना के घर पहुंचे, जहां उन्हें नाना सोफे पर बेहोश मिले।