Lust Stories 2 Trailer Release: लव और लस्ट में उलझीं काजोल-तमन्ना भाटिया , नीना गुप्ता की सलाह करेगी हैरान

नई दिल्ली, जेएनएन। Lust Stories 2 Trailer Release: नेटफ्लिक्स की सफल फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' के 1 के बाद अब मेकर्स इस फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ जल्द ही ऑडियंस के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होंगे। इस फिल्म के लिए चार डायरेक्टर्स की अलग-अलग कहानियां लोगों को एंटरटेन करेंगी।

कुछ दिनों पहले ही फिल्म का टीजर सामने आया था, जिसमें तमन्ना और विजय वर्मा के बीच पहली बार ऑनस्क्रीन रोमांस दिखा था।

अब मेकर्स ने फैंस की उत्सुकता को बरकरार रखते हुए 'लस्ट स्टोरीज-2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जहां काजोल और लव और लस्ट के बीच उलझीं नजर आईं, तो वहीं नीना गुप्ता ने भी अपने डायलॉग्स से हर किसी को हैरान कर दिया।

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली 'लस्ट स्टोरीज-2' के ट्रेलर की शुरुआत होती है, नीना गुप्ता के मजेदार डायलॉग के साथ, जिसमें वह कहती हैं कि 'शरीर में एक माउंट फौजी की ज्वाला होती है, जिसके फूटने से ही संतुष्टि मिलती है। इसके बाद शुरू होती है 'लस्ट स्टोरीज' की असली कहानी, जहां कोई अपनी नौकरानी के पति से संबंध को लेकर दोस्त से अपने दुख सुनाती नजर आ रही है, तो वहीं काजोल अपने पति की हरकतों से दुखी होकर काम वाली को घर से भगा देती हैं।

हालांकि, टीजर की तरह ट्रेलर में भी काजोल का स्क्रीन स्पेस कम ही नजर आ रहा है। 1 मिनट 32 सेकंड के इस ट्रेलर में नीना गुप्ता के 'शादी से पहले टेस्ट ड्राइव' या फिर 'माउंट फौजी' जैसे डायलॉग ट्रेलर को और भी दिलचस्प बना रहे हैं।

From romance to action, there is something for everyone 👀#LustStories2 trailer out now! 😍 pic.twitter.com/pZWwXmXXtJ— Netflix India (@NetflixIndia) June 21, 2023