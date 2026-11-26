एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर असली घटनाओं और अपराध से जुड़ी हुईं कई फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाया जा चुका है। अब इस मामले में देश के महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नाम शामिल रहा है, जिसकी कहानी पर आधारित ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज को ओटीटी पर रिलीज करने का एलान किया गया है।

लव स्कैम और धोखा (Love Scam Aur Dhokha) नाम की इस डॉक्यू-सीरीज का फर्स्ट लुक भी मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया है। साथ ही ओटीटी रिलीज डेट की भी घोषणा की गई है। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं-

कब रिलीज होगी लव स्कैम और धोखा सुकेश चंद्रशेखर की महाठगी और काले कारनामों की कहानी आपको लव स्कैम और धोखा- द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी डॉक्यूमेंट्री-सीरीज में देखने को मिलेगी। इस सीरीज को रिलीज करने का एलान मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की तरफ से किया गया है। नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसके फर्स्ट लुक को रिवील करने के साथ-साथ रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट की है।

जिसके आधार पर अगले महीने 18 दिसंबर को सुकेश चंद्रशेखर के जुर्म की दास्तां दिखाने वाली लव स्कैम और धोखा ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। इस सीरीज में ये साफ दर्शाया जाएगा कि किस तरह से सुकेश ने 200 करोड़ की महाठगी को अंजाम दिया है।