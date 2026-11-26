Love Scam Aur Dhokha: ओटीटी पर दिखेगी 200 करोड़ के महाठग की कहानी, कब और कहां स्ट्रीम होगी डॉक्यूमेंट्री सीरीज?
Love scam Aur Dhokha OTT Release: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब आपको 200 करोड़ के महाठग सुकेश चंद्रशेखर के क्राइम की कहानी देखने को मिलेगी।
HighLights
ओटीटी पर आएगी लव स्कैम और धोखा
महाठग सुकेश चंद्रशेखर की दिखेगी कहानी
इस प्लेटफॉर्म पर आएगी ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर असली घटनाओं और अपराध से जुड़ी हुईं कई फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाया जा चुका है। अब इस मामले में देश के महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नाम शामिल रहा है, जिसकी कहानी पर आधारित ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज को ओटीटी पर रिलीज करने का एलान किया गया है।
लव स्कैम और धोखा (Love Scam Aur Dhokha) नाम की इस डॉक्यू-सीरीज का फर्स्ट लुक भी मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया है। साथ ही ओटीटी रिलीज डेट की भी घोषणा की गई है। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं-
कब रिलीज होगी लव स्कैम और धोखा
सुकेश चंद्रशेखर की महाठगी और काले कारनामों की कहानी आपको लव स्कैम और धोखा- द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी डॉक्यूमेंट्री-सीरीज में देखने को मिलेगी। इस सीरीज को रिलीज करने का एलान मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की तरफ से किया गया है। नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसके फर्स्ट लुक को रिवील करने के साथ-साथ रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट की है।
जिसके आधार पर अगले महीने 18 दिसंबर को सुकेश चंद्रशेखर के जुर्म की दास्तां दिखाने वाली लव स्कैम और धोखा ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। इस सीरीज में ये साफ दर्शाया जाएगा कि किस तरह से सुकेश ने 200 करोड़ की महाठगी को अंजाम दिया है।
Watch Love, Scam Aur Dhokha - The Sukesh Chandrashekhar Story, out 18 December, only on Netflix. @chandniAD @mou_Sen_ @Sonakshipandit @ShamsTahirKhan @MunishPandeyy— Netflix India (@NetflixIndia) November 26, 2026
इतना ही नहीं लव स्कैम और धोखा में इस राज से भी पर्दा उठता हुआ दिख सकता है कि बॉलीवुड और सुकेश चंद्रशेखर का क्या कनेक्शन था। कैसे बी टाउन की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेज इस महाठग के जाल में फंसीं। बता दें कि लव स्कैम और धोखा का निर्देशन मौमिता सेन और नियंता शेखर ने मिलकर किया है।
जैकलीन फर्नांडिस का जुड़ा था नाम
कोर्ट में ट्रायल के दौरान कई बार महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने ये खुलासा किया था कि कथित तौर पर वह हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ रिलेशनशिप में रहे और उन्हें महंगे-महंगे गिफ्ट भी दिए। इस मामले को लेकर जैकनील को कई बार कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े।
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