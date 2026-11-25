एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। O Saathi Re Trailer: बड़े पर्दे फिल्म मैं वापस आऊंगा की अपार सफलता के बाद अब निर्देशक इम्तियाज अली ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। बतौर निर्माता और लेखक इम्तियाज की लव ट्रायंगल ड्रामा वेब सीरीज ओ साथी रे का नाम चर्चा में बना हुआ है, जिसका निर्देशन आरिफ अली ने किया है।

बुधवार को ओ साथी रे का लेटेस्ट ट्रेलर मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प लग रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये वेब सीरीज ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।

वेब सीरीज ओ साथी रे का ट्रेलर रिलीज अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी और अर्जुन रामपाल स्टारर ओ साथी रे वेब सीरीज का एलान काफी समय पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की तरफ से किया गया था। अब इस रोमांटिक ड्रामा सीरीज का लेटेस्ट ट्रेलर मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया है। ट्रेलर में साफ दिखाया गया है कि ओ साथी रे एक ऐसी कपल की कहानी है, जो पहले प्यार में पड़ते और फिर अपने इश्क को परवान चढ़ाने के लिए शादी कर लेते हैं।