एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा कई बार होता है कि ओटीटी पर जैसे ही कोई नई सीरीज या फिल्म आती है तो दर्शकों के बीच उसे लेकर एक अलग ही उत्सुकता रहता है। खासकर अगर उस सीरीज का पहला सीजन सफल रहा हो और दूसरे सीजन का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हों।

ओटीटी पर आते ही सीरीज ने जमाया कब्जा 8 एपिसोड की यह सीरीज इसी वीकेंड पर ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और आते ही यह नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गई है। इस सीरीज का पहला सीजन दर्शकों को काफी पसंद आया था और फैंस इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है सीरीज हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम (Bhuvan Bam) स्टारर सीरीज ढिंढोरा की। जिसका पहला सीजन 2021 में आया था और 5 साल के इंतजार के बाद इस सीरीज के दूसरे सीजन ने नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दस्तक दी है। ढिंढोरा 2 (Dhindora 2) नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर को रिलीज हुई और तीन दिनों के अंदर ही यह प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।