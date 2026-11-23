एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक बार फिर से डकैती (heist) की वापसी हो रही है, लेकिन इस बार यह आसमान से हटकर समंदर की लहरों पर होने जा रही है! 'चोर निकल के भागा' की शानदार सफलता और दर्शकों के प्यार को देखते हुए, नेटफ्लिक्स (Netflix) इस थ्रिलर यूनिवर्स को 'चोर निकल के भागा 2' के साथ वापस ला रहा है।

'चोर निकल के भागा 2' के साथ लौट रहे यामी और सनी इस फ्रेंचाइजी में यामी गौतम (Yami Gautam), सनी कौशल (Sunny Kaushal) और शरद केलकर अपनी पुरानी भूमिकाओं में लौट रहे हैं और इस बार उनके साथ श्रेया चौधरी भी जुड़ रही हैं। दर्शकों के चहेते ये कलाकार एक ऐसी दुनिया में वापस आ रहे हैं जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। यह सीक्वल इस फ्रेंचाइजी को एक नई और रोमांचक दिशा में ले जाता है, जहां एक बिल्कुल नई कहानी के जरिए इस दुनिया का विस्तार होता है।