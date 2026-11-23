एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल मिर्जापुर वेब सीरीज को फिल्म फॉर्मेट में नई कहानी के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया गया था। कमर्शियल तौर पर मिर्जापुर द मूवी काफी सफल रही। अब खबर आ रही है कि पंचायत वेब सीरीज पर फिल्म बनेगी और मेकर्स सीरीज को मूवी में फॉर्मेट में पेश करने का विचार बना रहे हैं।

पंचायत सीजन 5 (Panchayat Season 5) के ट्रेलर लॉन्च के दौरान मेकर्स ने एक ऐसा हिंट दिया है, जो ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय में ओटीटी के बाद बड़े पर्दे पर भी फुलेरा की कहानी दिख सकती है।

पंचायत पर बनेगी फिल्म सोमवार को मध्य प्रदेश सीहोर जिले के महोड़िया गांव में टीवीएफ के बैनर तले बनी वेब सीरीज पंचायत सीजन 5 का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान मेकर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के सवालों को जवाब दिया है। इस दौरान उनसे इस सीरीज को मिर्जापुर की तरह फिल्म फॉर्मेट में पेश करने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर मेकर्स हिंट देकर कहा है-

इस तरह से मेकर्स की तरफ पंचायत सीरीज को फिल्म के रूप में तब्दील करने को लेकर गोलमोल जवाब दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा वास्तिवक तौर पर होता है तो यकीनन तौर पर बड़े पर्दे पर फुलेरा की कॉमेडी से भरपूर रोमांचक कहानी फैंस के दिलों को आसानी से जीतती हुई नजर आएगी।