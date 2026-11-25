SonyLiv ही नहीं, इस OTT पर भी रिलीज हो रही है Hanuman Ansh, 29 नवंबर से पांच भाषाओं में होगी स्ट्रीम
400 करोड़ रुपये की कमाई वाली हनुमान अंश (Hanuman Ansh) को एक नहीं बल्कि दो-दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है।
HighLights
दो ओटीटी पर रिलीज होगी हनुमान अंश
अलग-अलग भाषाओं पर हो रही है रिलीज
हनुमान अंश ने की 400 करोड़ की कमाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) को पहले कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, अब उसे दो-दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के बाद यह फिल्म सोनी लिव (SonyLiv) पर रिलीज हो रही है और अब इसे एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाने वाला है।
नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) पर बेस्ड फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरू में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। मगर बाद में फिल्म में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी तगड़ी कमाई की थी कि इसने 250 गुना ज्यादा कमाई की थी।
दो ओटीटी पर रिलीज होगी हनुमान अंश
हनुमान अंश 27 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Hanuman Ansh On SonyLiv) पर आ रही है। इसकी अनाउंसमेंट एक महीने पहले ही हो गई थी और अब दो दिन बाद इसे ओटीटी पर भी देखा जा सकेगा, लेकिन सिर्फ एक भाषा में वो भी हिंदी में। चार भाषाओं में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया जा रहा है।
नेटफ्लिक्स पर भाषाओं में आएगी फिल्म
नेटफ्लिक्स इंडिया ने अनाउंस किया है कि अब हनुमान अंश उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ रही है। हिंदी में जहां फिल्म सोनी लिव पर आएगी, वहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और गुजराती भाषाओं में फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
अनाउंसमेंट के साथ कैप्शन में लिखा गया, "आस्था ने उनका जीवन बदल दिया। उनकी भक्ति ने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। भगवान हनुमान के एक समर्पित भक्त की दिव्य कहानी देखें अब नेटफ्लिक्स पर।"
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हनुमान अंश की कमाई
हनुमान अंश बॉलीवुड की सबसे मुनाफे वाली फिल्म है। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था, जबकि फिल्म का बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपये के करीब था। फिल्म का निर्देशन डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने किया और यह उनका डेब्यू था। वहीं नीम करोली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या ने निभाया है।
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