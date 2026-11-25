एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) को पहले कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, अब उसे दो-दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के बाद यह फिल्म सोनी लिव (SonyLiv) पर रिलीज हो रही है और अब इसे एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाने वाला है।

नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) पर बेस्ड फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरू में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। मगर बाद में फिल्म में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी तगड़ी कमाई की थी कि इसने 250 गुना ज्यादा कमाई की थी।

दो ओटीटी पर रिलीज होगी हनुमान अंश हनुमान अंश 27 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Hanuman Ansh On SonyLiv) पर आ रही है। इसकी अनाउंसमेंट एक महीने पहले ही हो गई थी और अब दो दिन बाद इसे ओटीटी पर भी देखा जा सकेगा, लेकिन सिर्फ एक भाषा में वो भी हिंदी में। चार भाषाओं में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया जा रहा है।