एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब कोई डेब्यूटेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर डेब्यूटेंट एक्टर्स कोई फिल्म बनाते हैं और वो भी छोटे बजट की तो उनकी चर्चा ज्यादातर कम ही होती है और कई बार वे बॉक्स ऑफिस पर औंधें मुंह भी गिर जाते हैं। मगर हनुमान अंश (Hanuman Ansh) इस साल की सबसे सरप्राइजिंग सक्सेसफुल फिल्म रही।

हनुमान अंश, नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) पर आधारित बायोग्राफिल फिल्म है जिसे डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी (Vishal Chaturvedi) ने डायरेक्ट किया था और नीम करोली बाबा के किरदार में शोभिनव सत्या नजर आए थे। हनुमान अंश की कमाई हनुमान अंश एक सरप्राइजिंग हिट इसलिए कही जा रही है, क्योंकि शुरू के 15 दिनों में न तो फिल्म का बज था और न ही कमाई। मगर उसके बाद टॉक्सिक, बंटवारा 1947 और आवारापन 2 जैसी फिल्मों के बीच पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने हनुमान अंश की किस्मत चमका दी। करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 400 करोड़ रुपये कमा लिए।

बॉलीवुड की चुप्पी पर बोले डायरेक्टर हनुमान अंश की सफलता का डंका यूं तो पूरे देश-दुनिया में बजा, लेकिन हैरानगी की बात रही कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चुप रहे। चुनिंदा सेलिब्रिटीज को छोड़कर किसी ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ नहीं की। अब फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।