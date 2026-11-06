OTT पर छाने को तैयार Hanuman Ansh, कब और कहां रिलीज होगी डिवोशनल फिल्म?
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद हनुमान अंश (Hanuman Ansh) अब ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार है। कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?
HighLights
OTT पर दस्तक देने को तैयार हनुमान अंश
कब और कहां रिलीज होगी डिवोशनल फिल्म?
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट आउट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। शुरुआत में धीमी कमाई करने के बाद फिल्म ने तीसरे हफ्ते से कलेक्शन की रफ्तार पकड़ी और फिर बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की।
हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की कहानी, गाने और सीन्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। फिल्म ने थिएटर्स में लगभग 3 महीने चली। थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद फिल्म अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?
हनुमान अंश ओटीटी रिलीज (Hanuman Ansh OTT Release)
मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज का खुलासा करते हुए एक वीडियो जारी किया और कैप्शन लिखा, 'एक दिव्य शक्ति। एक असाधारण कहानी। पूरे देश की चहेती फिल्म, अब आ रही है आपके घर। 'हनुमान अंश', 27 नवंबर को सोनी लिव (Sony LIV) पर आ रही है।
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने की धांसू कमाई
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और लगभग 3 महीने बाद इसका थिएट्रिकल रन पूरा हुआ। सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 453 के आस-पास कमाई की और यह साल की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक बनकर उभरी।
View this post on Instagram
हनुमान अंश के बारे में
'हनुमान अंश' नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म है। इसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है, और यह उनके बैनर 'स्वयंभू मीडिया नेटवर्क' के तहत बनी है। यह नीम करौरी बाबा के जीवन पर आधारित लिखी किताब 'डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माय लाइफ' (Divine Detour: That Changed My Life) से प्रेरित है।
इसमें शोभिनव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनिल रस्तोगी, पूर्णिमा तिवारी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवानदास पटेल और नेहा परांजपे भी इसमें शामिल हैं। यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
यह भी पढ़ें- Hanuman Ansh की ट्रिलॉजी पर मंडराया खतरा, 450 करोड़ की कमाई के बाद प्रोड्यूसर्स के बीच तनातनी?
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।