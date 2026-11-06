OTT पर छाने को तैयार Hanuman Ansh, कब और कहां रिलीज होगी डिवोशनल फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। शुरुआत में धीमी कमाई करने के बाद फिल्म ने तीसरे हफ्ते से कलेक्शन की रफ्तार पकड़ी और फिर बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की।

हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की कहानी, गाने और सीन्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। फिल्म ने थिएटर्स में लगभग 3 महीने चली। थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद फिल्म अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

हनुमान अंश ओटीटी रिलीज (Hanuman Ansh OTT Release) मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज का खुलासा करते हुए एक वीडियो जारी किया और कैप्शन लिखा, 'एक दिव्य शक्ति। एक असाधारण कहानी। पूरे देश की चहेती फिल्म, अब आ रही है आपके घर। 'हनुमान अंश', 27 नवंबर को सोनी लिव (Sony LIV) पर आ रही है।

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने की धांसू कमाई विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और लगभग 3 महीने बाद इसका थिएट्रिकल रन पूरा हुआ। सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 453 के आस-पास कमाई की और यह साल की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक बनकर उभरी।