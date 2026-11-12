Hanuman Ansh OTT: हनुमान अंश की इतने पैसों में हुई ओटीटी डील, 450 करोड़ कमाकर रचा इतिहास; कब और कहां देखें?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का दर्शकों को एक लंबे समय से इंतजार था। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता का इतिहास रच रही थी, तो कई बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच मूवी के डिजिटल राइट्स खरीदने को लेकर काफी होड़ थी।

फिल्म की सफलता को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 100 करोड़ की कीमत भी आसानी से दे देंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ हनुमान अंश के ओटीटी राइट्स कितने करोड़ में बिके, चलिए बताते हैं।

हनुमान अंश की इतने करोड़ में हुई ओटीटी डील हनुमान अंश (Hanuman Ansh OTT) की ओटीटी डील सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के साथ हुई है। ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (SonyLiv) पर इसी महीने रिलीज होगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनी पिक्चर्स ने नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) पर बनी फिल्म के OTT राइट्स महज 63 करोड़ में खरीदे हैं।

हालांकि, सोनी पिक्चर्स द्वारा राइट्स खरीदे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, लेकिन डील की रकम को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। फिल्म की सफलता को देखते हुए कई यूजर्स का मानना है कि हनुमान अंश की OTT डील कम अमाउंट में हुई है।

कितने दिन बाद OTT पर आएगी हनुमान अंश? हनुमान अंश ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 27 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। डिवोशनल ड्रामा मूवी की रिलीज को महज 15 दिन रह गए हैं। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 97 दिनों तक राज किया। विशाल चतुर्वेदी की ये मूवी धुरंधर 2 को पछाड़कर साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी।