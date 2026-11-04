रजनीकांत की Jailer 2 की ओटीटी रिलीज का चल गया पता, 30 मिनट के एक्स्ट्रा सीन के साथ होगी स्ट्रीम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस बीच जेलर 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है।

ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है कि ओटीटी पर रजनीकांत की जेलर 2 के 30 मिनट की एक्स्ट्रा फोटोज के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

ओटीटी पर कब और कहां आएगी रजनीकांत? आज के समय में देखा जाता है कि फिल्म की रिलीज से पहले उसके डिजिटल राइट्स की डील पक्की कर ली जाती है।रजनीकांत की जेलर 2 साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। फिल्म के पोस्टर्स और प्री क्रेडिट सीन्स के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि थिएटर्स के बाद जेलर 2 को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो (Prime Video) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।

हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार ये बताया जा रहा है कि 12 नवंबर को रजनीकांत की जेलर को प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया जाएगा। हालांकि, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सभी सिनेप्रेमियों को इंतजार है।