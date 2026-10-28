13वें दिन नहीं थमी Jailer 2 की कमाई की आंधी, वर्किंग डे में गर्दा उड़ा रही है 'थलाइवा' की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के वेटरन सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) की रिलीज को अभी दो सप्ताह का समय भी पूरा नहीं हुआ है और मूवी ने धमाकेदार कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है।

तमिल सिनेमा की सबसे अधिक कारोबार करने वाली फिल्म बनने के बाद भी जेलर 2 की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है और ये मूवी बंपर बिजनेस करती दिख रही है। रिलीज के 13वें दिन जेलर पार्ट 2 ने एक बार फिर से वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में अपनी छाप छोड़ी है।

जेलर 2 ने 13वें दिन किया कमाल दशहरा के फेस्टिव सीजन को मद्देनजर रखते हुए निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार की फिल्म जेलर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। त्योहार के मौसम में छुट्टियों को रजनीकांत की इस मूवी ने भरपूर फायदा उठाया और कलेक्शन के मामले में अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। रिलीज के 13वें दिन भी जेलर 2 ने दुनियाभर में कमाई के मामले में डंका बजाया है और करीब 10 करोड़ का बिजनेस किया है।

इस मामले में जेलर 2 ने उनकी पिछली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी 2.0 (रॉबट) के 723 करोड़ की ग्लोबली कमाई के 6 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जिस तरह से नॉन हॉलिडे में जेलर 2 की कमाई का सिलसिला फिलहाल चल रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि पिक्चर अभी बाकी है और आने वाले दिनों में रजनीकांत की ये मूवी अन्य कई बड़े कीर्तिमान रचती हुई नजर आएगी।