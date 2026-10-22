अल्लू अर्जुन ने किया Jailer 2 का रिव्यू, रजनीकांत की तारीफ में 'राका' एक्टर ने पढ़े कसीदे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में सिनेमाघरों में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर 2 को खूब देखा जा रहा है। अपनी दमदार कहानी के दम पर ये मूवी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि फिल्मी सितारों के दिलों को भी जेलर 2 ने जीता है। इस मामले में राका फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन का नाम शामिल हो रहा है। ट

जेलर 2 (Jailer 2) को देखने के बाद अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू किया है और रजनीकांत की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। अल्लू अर्जुन को पसंद आई जेलर 2 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रजनीकांत स्टारर जेलर का सीक्वल आया है और फैंस के इंतजार का फल फिल्म ने अपने दमदार कंटेंट की बदौलत दिया है। अब अल्लू अर्जुन ने भी इस मूवी की तारीफ की है और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है-

यह भी पढ़ें- Jailer 3: अभी खत्म नहीं हुई 'जेलर' की कहानी, Rajinikanth की फिल्म का आएगा पार्ट-3? जेलर 2 वाकई फायर है। रजनीकांत सर का स्टार पावर, स्वैग और औरा का बेहतरीन प्रदर्शन। एक ऐसी कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म जो आपके जोश को दोगुना कर देगी। संगीतकार अनिरुद्ध ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। इसके अलावा सभी कलाकारों, तकनीशियनों और निर्माता ने इस फिल्म में अपना दिल लगा दिया है। खास बात ये है कि शोमैन नेल्सन दिलीपकुमार ने एक डायरेक्टर के तौर पर एक और शानदार हिट दी है।