अल्लू अर्जुन की Raaka का हिस्सा बनने की खबरों पर Mrunal Thakur ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मुझे यह बात...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड तेलुगु फिल्म राका (Raaka) को लेकर चर्चा हो रही थी कि इसमें एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।

अब एटली कुमार की फिल्म राका का हिस्सा बनने की खबरों पर पहली बार मृणाल ठाकुर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि फिल्मी गलियारों में चल रहीं अफवाहों में कितनी सच्चाई है।

राका पर पहली बार बोलीं मृणाल

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में मृणाल ठाकुर ने राका में शामिल होने की न ही पुष्टि की और ना ही इन खबरों को खारिज किया। उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि वह जल्द ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने वाली हैं। बकौल एक्ट्रेस-

मुझे अच्छा लगा कि आपने अनुमान लगाया कि मैं राका फिल्म कर रही हूं। अभी जो आने वाली फिल्में हैं, उनकी अनाउंसमेंट मैं जल्द ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करूंगी। ताकि इन सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लग सके। एक्टिंग प्रोसेस को करती हैं एन्जॉय मृणाल ठाकुर ने इसी इंटरव्यू में अपने एक्टिंग करियर को लेकर कहा कि वह प्रोसेस को एन्जॉय करती हैं। वह रिजल्ट की चिंता नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, "मैं बस इस प्रोसेस का आनंद लेना चाहती हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है- मकसद, तरीका, ऑब्जर्वेशन और नतीजा, बस यही। मैं किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती जहां लगे कि कुछ काम नहीं किया। मेरे लिए हर चीज से कुछ न कुछ सीखने और अनुभव करने की बात है।"