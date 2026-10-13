अल्लू अर्जुन की Raaka का हिस्सा बनने की खबरों पर Mrunal Thakur ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मुझे यह बात...'
मृणाल ठाकुर (Mrunaal Thakur) ने अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म राका (Raaka) में काम करने की खबरों पर रिएक्शन दिया है।
HighLights
राका का हिस्सा बनने पर मृणाल का रिएक्शन
मृणाल ठाकुर ने अफवाहों को नहीं किया खारिज
सोशल मीडिया पर करने वाली हैं बड़ी अनाउंसमेंट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड तेलुगु फिल्म राका (Raaka) को लेकर चर्चा हो रही थी कि इसमें एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।
अब एटली कुमार की फिल्म राका का हिस्सा बनने की खबरों पर पहली बार मृणाल ठाकुर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि फिल्मी गलियारों में चल रहीं अफवाहों में कितनी सच्चाई है।
राका पर पहली बार बोलीं मृणाल
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में मृणाल ठाकुर ने राका में शामिल होने की न ही पुष्टि की और ना ही इन खबरों को खारिज किया। उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि वह जल्द ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने वाली हैं। बकौल एक्ट्रेस-
मुझे अच्छा लगा कि आपने अनुमान लगाया कि मैं राका फिल्म कर रही हूं। अभी जो आने वाली फिल्में हैं, उनकी अनाउंसमेंट मैं जल्द ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करूंगी। ताकि इन सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लग सके।
एक्टिंग प्रोसेस को करती हैं एन्जॉय
मृणाल ठाकुर ने इसी इंटरव्यू में अपने एक्टिंग करियर को लेकर कहा कि वह प्रोसेस को एन्जॉय करती हैं। वह रिजल्ट की चिंता नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, "मैं बस इस प्रोसेस का आनंद लेना चाहती हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है- मकसद, तरीका, ऑब्जर्वेशन और नतीजा, बस यही। मैं किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती जहां लगे कि कुछ काम नहीं किया। मेरे लिए हर चीज से कुछ न कुछ सीखने और अनुभव करने की बात है।"
फैमिली-रोमांटिक फिल्मों का बनना चाहतीं हिस्सा
मृणाल ठाकुर ने कहा कि वह और भी रोमांटिक और फैमिली ड्रामा का हिस्सा बनना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में पसंद हैं। उन्होंने यह भी कहा, "मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती हूं जो न सिर्फ मेरे लिए चुनौतीपूर्ण हों, बल्कि लोगों को उनकी मुश्किलों से उबरने में भी मदद करें और हां उन्हें ज्यादा फैसले लेने में सक्षम बनाएं और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें।"