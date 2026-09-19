'अवतार' से बेहतर Raaka...' अल्लू अर्जुन और दीपिका की फिल्म को लेकर 'डॉन' के डायरेक्टर का बड़ा दावा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना जैसे सितारों से सजी मोस्ट अवेटेड फिल्म राका का हाल ही में एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है। इस बीच अब तमिल फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती ने फिल्म को लेकर एक बड़ा दावा किया है।

फिल्म ने राका की तुलना अवतार से की चेन्नई में विजय सेतुपति की आने वाली तमिल फिल्म 'बत्था' के ऑडियो लॉन्च के दौरान कई तमिल फिल्ममेकर्स स्टेज पर आए। जहां सिबी चक्रवर्ती ने न सिर्फ एटली की तारीफ करते हुए उनकी तुलना राजामौली से की, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म 'राका' की तुलना 'अवतार' से भी की।

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इसके बाद सिबी ने एटली (Atlee) की तुलना राजामौली से की और कहा, 'मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जिस तरह राजामौली सर भारतीय सिनेमा को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि एटली सर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाएंगे। मुझे आपका स्टूडेंट होने पर बहुत गर्व है'।