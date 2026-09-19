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Allu Arjun की 'राका' का नया टीजर आउट, ग्लोबली मचेगा तहलका; फिल्म में 4 किरदारों में गर्दा उड़ाएंगे 'पुष्पा' स्टार?

By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 01:11 PM (IST)

अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म 'राका' (Raaka) का एक रहस्यमयी टीजर रिलीज हुआ है।

अल्लू अर्जुन की 'राका' का रहस्यमयी टीजर आउट

अल्लू अर्जुन की 'राका' का रहस्यमयी टीजर आउट

HighLights

  1. अल्लू अर्जुन की 'राका' का रहस्यमयी टीजर आउट

  2. फिल्म में अल्लू अर्जुन के होंगे चार किरदार?

  3. दीपिका-रश्मिका के साथ जाह्नवी भी फिल्म का हिस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राका' की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड हैं। अब हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया है जिससे फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

मेकर्स ने रिलीज किया टीजर

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा, 'एक ग्लोबल जीत देखने के लिए तैयार हो जाइए। जो मुमकिन लगता था, उससे कहीं आगे। हमने कल्पना करने की हिम्मत की। हमने उसे हासिल करने की हिम्मत की। राका: एक ग्लोबल जीत'।

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यह ठीक एक दिन पहले सामने आए एक दिलचस्प खुलासे के बाद हुआ है। जिसमें एक पोस्टर में सिर्फ लिखा था- 37। अब तक 'राका' (Raaka) के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है- चाहे वह इसकी शूटिंग की जगहें हों या प्रोडक्शन का पैमाना, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है'।

 
 
 
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'राका' में चार किरदारों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन

खबरों के मुताबिक, अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) 'राका' में चार अलग-अलग किरदार निभाएंगे। वह दादा, पिता और दो बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में दो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इनमें से किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

 

ये चार एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा

फिल्म की कास्ट में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna), जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस साइंस-फिक्शन एक्शन ड्रामा को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। यह अल्लू अर्जुन और एटली के बीच पहला कोलेबोरेशन है।

अल्लू अर्जुन का वर्कफ्रंट

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने पिछली बार 'पुष्पा 2' में काम किया था जिसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने भी अहम किरदार निभाया था। पुष्पा की पहली और दूसरी किस्त की सफलता के बाद मेकर्स ने इसकी तीसरी फिल्म का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जिसका नाम- पुष्पा 3: द रैंपेज (Pushpa 3: The Rampage) होगा।

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