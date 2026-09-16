खत्म हुआ इंतजार, अल्लू अर्जुन की Rakaa पर आया लेटेस्ट अपडेट, इस महीने में दिखेगी पहली झलक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म पुष्पा 2 के बाद से साउथ फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) बड़े पर्दे से दूर हैं। उनकी अगली फिल्म का नाम राका है, जिसका निर्देशन बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान के करियर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान बनाने वाले निर्देशक एटली कर रहे हैं।

लंबे समय से अल्लू अर्जुन की राका (Rakaa) का नाम चर्चा में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि राका को लेकर मेकर्स ने आधी से अधिक तैयारी कर ली है और आने वाले इस महीने में वह पहली झलक भी पेश करेंगे।

अल्लू अर्जुन की राका पर आया लेटेस्ट अपडेट बुधवार को अल्लू अर्जुन की राका फिल्म के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म का एक टाइटल पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही फिल्म से जुड़ा जरूरी ताजा अपडेट भी साझा किया है। ट्वीट में लिखा है- करीब तीन महीने बाद दिसंबर 2026 में राका की दुनिया की पहली झलक देखने को मिलेगी। हालांकि, मेकर्स ने ये साफ नहीं किया है कि दिसंबर में मूवी का टीजर रिलीज किया जाएगा या फिर कोई प्रोमो वीडियो।