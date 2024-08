Indian 2 On OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर आ रही कमल हासन की 'इंडियन 2', कब और कहां होगी रिलीज

इंडियन 2 चार भाषाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आप नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में देख सकते हैं। कमल हासन की मूवी 9 अगस्त से स्ट्रीम होगी। हालांकि, यह फिल्म हिंदी में कब आएगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

Thatha varaaru, kadhara vida poraaru 🔥#Indian2 is coming to Netflix on 9 August in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada!#Indian2OnNetflix pic.twitter.com/cJN0JWaprp