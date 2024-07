Indian 2 से पहले इन फिल्मों में Kamal Haasan ने छोड़ी छाप, एक मूवी में निभाये थे 10 किरदार

Kamal Haasan in Indian 2 as Senapathy (YouTube)

Kamal Haasan In Kalki 2898 AD as Supreme Yaskin (Instagram)

चाची 420 (Chachi 420)

साल 1997 में आई कॉमेडी ड्रामा कमल हासन के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अभिनेता ने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया था, जिसे महिला के भेष में रहना पड़ता है। मिसेज डाउटफायर पर आधारित फिल्म का निर्देशन कमल हासन ने ही किया था।

Kamal Haasan In Chachi 420 As Jaiprakash (IMDb)

अभय (Abhay)

साल 2001 में रिलीज हुई कमल हासन स्टारर तमिल मूवी अभय का निर्देशन सुरेश कृष्ण ने किया था। फिल्म में अभिनेता ने दो जुड़वा भाइयों का किरदार निभाया था, जिसमें से एक साइकोपैथ होता है। फिल्म में उनका रोल बहुत खतरनाक था। भले ही मूवी फ्लॉप हुई, लेकिन अभिनेता ने अपने किरदार से फैंस का दिल जरूर जीता।

Kamal Haasan In Abhay As Nandu and Vijay (IMDb)

अप्पू राजा (Appu Raja)

अभय की तरह कमल हासन ने अप्पू राजा मूवी (1990) में भी डबल रोल निभाया था। वह जुड़वा भाई के किरदार में दिखे, जिसमें से नाटा होता है।

Kamal Haasan In Appu Raja As Appu and Raja (Facebook)

अनबे सिवन (Anbe Sivam)

कमल हासन की बेहतरीन फिल्मों में एक नाम अनबे सिवन का भी है। 2003 में रिलीज हुई फिल्म में अभिनेता ने एक आदमी का किरदार निभाया था, जो फेशियल डिफोर्मिटी से जूझ रहा है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल चुरा लिया था। इस फिल्म में आर माधवन (R Madhavan) की भी अहम भूमिका थी।

Kamal Haasan and R Madhavan In Anbe Sivam (IMDb)

दशावतारम (Dasavathaaram)

एक फिल्म में कोई कलाकार एक या दो किरदार निभा सकता है, लेकिन क्या आपने किसी किसी कलाकार को एक ही फिल्म में 10-10 किरदार में देखा है। कमल हासन ने फिल्म दशावतारम (2008) में 10 किरदार निभाये थे। एक्शन और साई-फाई फिल्म में कमल हासन के सारे 10 अवतार सबसे हटके और दमदार थे।

Kamal Haasan in Dasavathaaram (YouTube)

उत्तम विलेन (Uttama Villain)

रमेश अरविंद स्टारर मूवी उत्तम विलेन में कमल हासन ने एक अभिनेता का किरदार में दिखे, जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है। वह एक फिल्म की शूटिंग करता है, जिसके लिए उसे अलग-अलग अवतार में पेश किया गया।

Kamal Haasan in Uttama Villain (X)

गुना (Gunaa)

कई तरह के किरदार निभा चुके कमल हासन ने साल 1991 में एक साइकैट्रिक मरीज का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस की खूब प्रशंसा हुई थी।

Kamal Haasan in Gunaa as Guna (Facebook)

विश्वरूपम (Vishwaroopam)

साइकोपैथ, विलेन और हीरो बन चुके कमल हासन ने साल 2013 में फिल्म विश्वरूपम में काम किया था, जो एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी में वह एक अंडरकवर मिशन पर जाते हैं, जो पहले डांसर और बाद में आतंकवादी बन जाता है।

Kamal Haasan In Vishwaroopam as Wisam Ahmed (IMDb)

फिलहाल, इंडियन 2 के बाद कमल हासन अपनी आगामी फिल्मों की तैयारी में जुट गये हैं। वह कल्कि 2898 एडी के सीक्वल के अलावा इंडियन 3 (Indian 3), ठग लाइफ जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे।

