एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेब सीरीज पंचायत से फैंस का दिल जीतने वाले अभिनेता जितेंद्र कुमार (Jeetendra Kumar) को भला कौन नहीं जानता। मौजूदा समय में जितेंद्र का नाम पंचायत सीजन 5 को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। अब एक और नई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को लेकर जितेंद्र कुमार सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसका नाम दालिम्ब है।

दालिम्ब (Dalimb) का लेटेस्ट ट्रेलर बुधवार को रिलीज किया गया है, साथ ही इसकी ओटीटी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है। आइए जानते हैं कि दालिम्ब को कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। पंचायत 5 के साथ रिलीज होगी दालिम्ब हाल ही में पंचायत के मेकर्स द्वारा सीरीज के पांचवें सीजन का ट्रेलर रिलीज किया गया है और बताया गया है कि जितेंद्र कुमार की ये अपकमिंग लोकप्रिय सीरीज अगले महीने 3 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। सिर्फ पंचायत 5 (Panchayat 5) ही नहीं बल्कि जितेंद्र दिसंबर के फर्स्ट वीक में नई सस्पेंस थ्रिलर मूवी दालिम्ब के जरिए भी ओटीटी पर राज करेंगे।