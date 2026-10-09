चार यार, एक चोरी और फुल ड्रामा... Prime Video पर धमाल मचाने आ रही 8 एपिसोड की सीरीज, कब होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चार यारों के साथ अब ओटीटी पर मस्ती दोगुनी होने वाली है। हाल ही में एक नई सीरीज की अनाउंसमेंट हुई है, जो कॉमेडी और उथल-पुथल से भरी होगी। इसमें एक्टर और यूट्यूबर पुरव झा (Purav Jha) भी मुख्य भूमिका में हैं।

यह सीरीज 'चार यार' (Chaar Yaar) है। विनय वाइकुल ने सीरीज को डायरेक्ट किया है, जबकि संबित मिश्रा और सौरभ सावंत ने इसे लिखा है। शुक्रवार को सीरीज का ऐलान किया गया है। 'चार यार' की स्टार कास्ट प्राइम वीडियो (Prime Video) पर आ रही 'चार यार' सीरीज में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अय्यूब और प्रयाक मेहता लीड रोल्स में हैं, वहीं सई ताम्हणकर, सिकंदर खेर, दिब्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी अहम भूमिकाओं में हैं।