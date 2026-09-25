OTT पर नंबर-1 बनी 7 एपिसोड की नई Mystery Thriller, सस्पेंस घुमा देगा दिमाग; ट्रेंडिंग में निकली अव्वल
बीते दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई जिसने आते ही टॉप ट्रेंडिंग में नंबर-1 की कुर्सी हथिया ली है।
HighLights
24 घंटे में नंबर-1 बनी लेटेस्ट सीरीज
थ्रिल और मिस्ट्री से भरी है सीरीज
हिट सीरीज को भी छोड़ा पीछे
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर एक नई वेब सीरीज आई है, जिसने जाकिर खान के शो, चुंबक सीरीज, समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट समेत कई ट्रेंडिंग सीरीज को पछाड़ खुद नंबर-1 की कुर्सी पर बैठ गई है।
यह वेब सीरीज मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई है। सीरीज का ट्रेलर पहले ही दर्शकों को खूब पसंद आया था। अब सीरीज रिलीज होते ही दर्शकों को इतनी पसंद आ गई है कि इसे धड़ल्ले से देखा जा रहा है। आलम यह है कि सिर्फ 24 घंटे में ही सीरीज टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में राज कर रही है।
ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है सीरीज
जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, वो है 'शक: ट्रस्ट नो वन' (Shaque: Trust No One)। परिणीति चोपड़ा स्टारर वेब सीरीज को लेकर काफी बेताबी थी। अब चूंकि सीरीज रिलीज हो गई है तो लोग इसे पसंद कर रहे हैं।
यह सीरीज 7 एपिसोड की है जिसके हर एपिसोड आधे घंटे के आसपास के हैं। इसे आप हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश भाषाओं में देख सकते हैं।
परिणीति चोपड़ा का डेब्यू
फिल्मों में काम कर चुकीं परिणीति पहली बार किसी वेब सीरीज में नजर आई हैं। 'शक' सीरीज में उन्होंने मां की भूमिका निभाई है। उनके साथ इस सीरीज में सुमीत व्यास, सोनी राजदान, जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, हरलीन सेठी, अनूप सोनी, चौधरी ध्रुव जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
क्या है सीरीज की कहानी?
'शक' एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है, जो एक मां की अपनी अगवा बेटी की नौ साल तक चली लगातार खोज की कहानी है। जन्म के बाद ही एक बच्ची का अपहरण हो जाता है और वह 9 साल तक उसे ढूंढती है। वह जिस भी बच्ची को देखती है, उसे लगता है कि वह उसकी बेटी है। यहां शक का सिलसिला शुरू होता है और कहानी तब उलझती है, जब इसे मन की वहम बताया जाता है।
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