OTT पर ट्रेंड कर रही 8 एपिसोड की नई सीरीज, रिलीज होते ही बनी Must Watch; भूल जाएंगे 'ऑफ कैंपस'!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्राइम वीडियो (Prime Video) पर ऑफ कैम्पस (Off Campus) खूब पसंद की गई थी। यह एक स्पोर्ट्स रोमांटिक ड्रामा थी। अब एक और स्पोर्ट्स ड्रामा नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आई है जिसने रिलीज होते ही ट्रेंडिंग लिस्ट पर कब्जा कर दिया है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हॉरर से लेकर थ्रिलर और कॉप ड्रामा तक... दर्शकों को हर तरह का मसाला मिलता है। रोमांटिक ड्रामा की भी तगड़ी फैन-फॉलोइंग है। ऐसे में जब भी कोई रोमांटिक सीरीज या फिल्म आती है तो वो ओटीटी पर छा जाती है। क्रू गर्ल (Crew Girl) भी उन्हीं में से एक है।

ओटीटी पर आई नई सीरीज कनाडियन सीरीज क्रू गर्ल कमिंग ऑफ एज स्पोर्ट्स टीन ड्रामा है। सीरीज में मिकू मार्टिन्यू, सैमुअल ब्रॉन, काइल क्लार्क, थॉमस कैड्रॉट, जेसिका पारे और कॉनर पैटन की अहम भूमिकाएं हैं। क्या है क्रू गर्ल की कहानी? सीरीज की कहानी टीगन ताओ (मिकू मार्टिन्यू) के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक टैलेंटेड रोअर (नाव चलाने वाली) जो दूसरे शहर जाकर एक हाई-क्लास स्कूल में दाखिला लेती है और लड़कों वाली रोइंग टीम का हिस्सा बनती है। यह गेम के प्रति पैशन, तकरार और प्यार की नई शुरुआत होती है।