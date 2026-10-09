इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें कहां देखें यह सुपरहिट फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 अभिनेता इमरान हाशमी के लिए बहुत शानदार रहा है। इमरान हाशमी ने इस साल फिल्म 'आवारापन 2' में काम किया और यह फिल्म इमरान के करियर के लिए लकी जैकपॉट साबित हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और फिल्म के गाने भी खूब हिट रहे। अब फिल्म (Awarapan 2 OTT release) ओटीटी पर कब आ रही है, इसको लेकर जानकारी सामने आई है।

ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'आवारापन 2'? इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) स्टारर फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे में फैंस को इंतजार है कि फिल्म ओटीटी पर कब आए। अब इसको लेकर जानकारी सामने आई है। फिल्म को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म Prime Video की तरफ से इसका एलान किया गया है। प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि 'आवारापन 2' (Awarapan 2) अब उनके प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है।

इस एलान का एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा 'तो फिर आओ एक बार फिर शिवम पंडित से मिलने'। इसके अलावा वीडियो में फिल्म का गाना 'तेरा मेरा रिश्ता' (Tera Mera Rishta) भी बजता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो पर कई फैंस ने कमेंट्स भी किए और इमरान और उनके किरदार शिवम पंडित पर खूब प्यार लुटाया है।

हिट हुई 'आवारापन 2' वहीं आवारापन 2 की बात करें तो फिल्म साल 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है। फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसे नितिन, बिलाल सिद्दीकी और विशेष भट्ट ने लिखा है। वहीं फिल्म को विशेष फिल्म्स ने बनाया। आपको बता दें कि जब साल 2007 में आवारापन आई थी तो फिल्म ने कोई खास कमाल नहीं दिखाया था, लेकिन फिल्म के दूसरे पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की।