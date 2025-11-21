लंबे समय बाद पति वरुण बडोला संग नजर आईं राजेश्वरी सचदेव, बोलीं-जब हम साथ में काम करते हैं...

दीपेश पांडेय, मुंबई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव ने अपने पति और अभिनेता वरुण बडोला के साथ साल 2005 में डांस रियलिटी शो ‘नच बलिए’में हिस्सा लिया था। उसके 20 वर्ष बाद अब दोनों ने अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रदर्शित वेब सीरीज ‘को एड’ में साथ काम किया है।

मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कहानी है पति वरुण के साथ काम करने को लेकर राजेश्वरी कहती हैं, ‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कहानी और स्क्रिप्ट होती है। यह सोने पर सुहागा होगा कि उसमें बतौर कलाकार वरुण के साथ काम करने का मौका मिले। जब हम साथ में काम करते हैं तो एक अलग सहजता होती है। जैसे एक साथ घर जाना या एक साथ लंच करना। हालांकि साथ काम करने के लिए काम भी मजेदार होना चाहिए।