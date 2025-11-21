Language
    लंबे समय बाद पति वरुण बडोला संग नजर आईं राजेश्वरी सचदेव, बोलीं-जब हम साथ में काम करते हैं...

    By Deepesh PandeyEdited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    हुमा कुरैशी के साथ 'महारानी सीजन 4' (Maharani Season 4) में नजर आईं एक्ट्रेस राजेश्वरी सचदेवा की एक और सीरीज ने बीत दिन OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक दी। इस सीरीज का टाइटल 'को-एड' है, जो स्कूल और कॉलेज लाइफ को दर्शाती कहानी है। इस सीरीज में एक लंबे समय के बाद राजेश्वरी अपने पति वरुण बडोला के साथ काम कर रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया। 

    पति वरुण बडोला के साथ सीरीज में दिखेंगी राजेश्वरी सचदेवा/ फोटो- Instagram

    दीपेश पांडेय, मुंबई।  राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव ने अपने पति और अभिनेता वरुण बडोला के साथ साल 2005 में डांस रियलिटी शो ‘नच बलिए’में हिस्सा लिया था। उसके 20 वर्ष बाद अब दोनों ने अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रदर्शित वेब सीरीज ‘को एड’ में साथ काम किया है।

    मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कहानी है

    पति वरुण के साथ काम करने को लेकर राजेश्वरी कहती हैं, ‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कहानी और स्क्रिप्ट होती है। यह सोने पर सुहागा होगा कि उसमें बतौर कलाकार वरुण के साथ काम करने का मौका मिले। जब हम साथ में काम करते हैं तो एक अलग सहजता होती है। जैसे एक साथ घर जाना या एक साथ लंच करना। हालांकि साथ काम करने के लिए काम भी मजेदार होना चाहिए।

    जब मैंने फिल्म ‘फिर से’ में पहली बार वरुण के साथ काम किया था, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि वह बहुत अच्छे कलाकार हैं। फिर हमें शादी के बाद रियलिटी शो ‘नच बलिये’ करने का मौका मिला, वो भी एक अलग अनुभव था। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं आया कि हम साथ में काम करें। फिर इस शो का प्रस्ताव हमारे पास आया और हमने कर लिया। हम तो कलाकार तब से हैं, जब हम एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे, इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है।’

    [image] - 4256840

    स्कूल में हमेशा बराबरी वाली जिंदगी जी

    शो के शीर्षक की तरह राजेश्वरी ने भी को एड (जिसमें लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हैं) पढ़ाई की है। वह कहती हैं, ‘मैं भी को एड स्कूल में पढ़ी हूं। जहां हमने लड़के या लड़कियों में कोई अंतर न रखते हुए एक-दूसरे से साझेदारी ही सीखी। हमने साथ में मस्ती की, लड़े भी। कह सकते हैं कि हमने स्कूल में सही मायने में बराबरी (लड़का-लड़की समानता) वाली जिंदगी जी है।’

    राजेश्वरी सचदेवा और वरुण बडोला की पहली मुलाकात 'अंताक्षरी' के सेट पर हुई थी। इसके बाद वह एक फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदली और कपल ने 2004 में शादी कर ली। 

