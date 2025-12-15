टीवी एक्टर Anuj Sachdeva पर हुआ हमला, खून से लथपथ होकर बनाया वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में जाने माने टीवी एक्टर अनुज सचदेवा (Anuj Sachdeva) पर हमला हुआ है। टीवी एक्टर ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है। एक वीडियो बनाकर अनुज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स उन पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है।

अनुज के साथ हुई मारपीट अनुज सचदेवा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो अनुज की सोसाइटी के अंदर का है, जहां एक शख्स अनुज के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वीडियो में वह शख्स अनुज को भद्दी गालियां देता हुआ भी सुनाई दे रहा है। हालांकि इसके जवाब में अनुज सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। बीच-बीच में शख्स गालियां देता और अनुज पर हमला करता है। यहां तक कि उसने एक डंडे से अनुज के सर पर भी डंडे से हमला किया, जिसके बाद उनका खून तक बहने लगा। हालांकि बाद में सिक्योरिटी की टीम बीच में आती है और बीच-बचाव करने को कीशिश करती है।

सोशल मीडिया पर अनुज ने किया पोस्ट अनुज सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ साथ एक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उस शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और साथ ही उन पर हमला किया। अनुज ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ लिखा कि,