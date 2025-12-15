टीवी एक्टर Anuj Sachdeva पर हुआ हमला, खून से लथपथ होकर बनाया वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में जाने माने टीवी एक्टर अनुज सचदेवा (Anuj Sachdeva) पर हमला हुआ है। टीवी एक्टर ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है। एक वीडियो बनाकर अनुज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स उन पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है।
अनुज के साथ हुई मारपीट
अनुज सचदेवा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो अनुज की सोसाइटी के अंदर का है, जहां एक शख्स अनुज के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वीडियो में वह शख्स अनुज को भद्दी गालियां देता हुआ भी सुनाई दे रहा है। हालांकि इसके जवाब में अनुज सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। बीच-बीच में शख्स गालियां देता और अनुज पर हमला करता है। यहां तक कि उसने एक डंडे से अनुज के सर पर भी डंडे से हमला किया, जिसके बाद उनका खून तक बहने लगा। हालांकि बाद में सिक्योरिटी की टीम बीच में आती है और बीच-बचाव करने को कीशिश करती है।
क्यों हुई एक्टर के साथ मारपीट?
दरअसल वीडियो में जो शख्स अनुज के साथ मारपीट कर रहा है, उसका आरोप है कि अनुज ने उसे अपने पेट डॉग से कटवाया है। वीडियो में शख्स कहता है कि, तू मुझे कुत्ते से कटवाएगा। तो इसके जवाब में अनुज कहते हैं, मैंने कुत्ते से नहीं कटवाया। वहीं अनुज वीडियो में कह रहे हैं कि, इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की है। अनुज ने बताया कि जिस शख्स ने उनके साथ मारपीट की है, वो महज पेट डॉग को लेकर इतना आक्रोशित हो गया कि उसने मारपीट शुरू कर दी।
सोशल मीडिया पर अनुज ने किया पोस्ट
अनुज सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ साथ एक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उस शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और साथ ही उन पर हमला किया। अनुज ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ लिखा कि,
मैं इस सबूत को यहां पोस्ट कर रहा हूं, इससे पहले कि यह व्यक्ति मुझे या मेरी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस व्यक्ति ने सोसाइटी में गलत जगह गाड़ी पार्क करने को लेकर मेरे कुत्ते और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना हार्मनी मॉल रेसिडेंसी, गोरेगांव (पश्चिम) में हुई। ये शख्स ए विंग, फ्लैट नंबर 602 में रहता है। निवेदन है कि इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे सिर से खून बह रहा है।
आपको बता दें कि वीडियो शेयर करने के बाद कई सितारों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जानवरों को लेकर और सोसाइटी में रहने वाले पेट डॉग्स को लेकर अक्सर दो खेमे बंटे नजर आते है। वहीं अनुज की बात करें तो उन्होंने टीवी के कई बड़े शोज में काम किया है, जिसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्वरागिनी, साथ निभाना साथिया और नच बलिए समेत कई शोज शामिल हैं।
