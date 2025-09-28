Language
    आग हादसे में 10 वर्षीय बाल कलाकार वीर शर्मा की मौत, भाई की भी गई जान

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:51 PM (IST)

    राजस्थान के कोटा में एक दर्दनाक घटना घटी जहां एक अपार्टमेंट में आग लगने से दो भाइयों की मौत हो गई। 10 वर्षीय वीर शर्मा और 15 वर्षीय शौर्य शर्मा की मौत हो गई। आग चौथी मंजिल पर लगी और माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसका कारण था।

    आग लगने से हुई दोनों भाईयों की मौत (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा के अनंतपुरा इलाके में स्थित दीप श्री अपार्टमेंट परिसर में भीषण आग लग गई। इस घटना में दो बच्चों की मौत हो गई। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस आग की घटना में 10 वर्षीय टेलीविजन अभिनेता वीर शर्मा और उनके 15 वर्षीय भाई शौर्य शर्मा की मौत हो गई।

    दम घुटने से हुई दोनों बच्चों की मौत

    एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आग इमारत की चौथी मंजिल पर लगी, जहां उस समय दोनों लड़के अकेले थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फ्लैट में तेजी से फैले घने धुएं के कारण दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत हो गई।

    पड़ोसियों को हुई शंका

    पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से धुआं निकलता देखा और दौड़कर बीच-बचाव किया। वे दरवाजा तोड़कर लड़कों को बचाने में कामयाब रहे, जो बेहोश पड़े थे। अस्पताल ले जाने के बावजूद, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    जल गया पूरा ड्राइंग रूम

    शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया, "आग से ड्राइंग रूम पूरी तरह से जल गया और फ्लैट के दूसरे हिस्सों पर भी जलने के निशान हैं।" थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने भी पुष्टि की कि बिजली की खराबी के कारण यह घटना हुई।

    सीरियल में निभाया था लक्ष्मण का रोल

    वीर और शौर्य अभिनेत्री रीता शर्मा और कोटा के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान के फैकल्टी मेंबर जितेंद्र शर्मा के बेटे थे। हादसे के समय, जितेंद्र शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि रीता मुंबई में थीं। वीर ने माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्हें एक आगामी फिल्म में सैफ अली खान के बचपन की भूमिका निभाने के लिए भी चुना गया था। उनके बड़े भाई शौर्य एक मेधावी छात्र थे और आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

    पिता ने लिया आंखे दान करने का निर्णय

    घटना के बाद, उनके शोकाकुल पिता ने दोनों बच्चों की आंखें दान करने के परिवार के निर्णय की घोषणा की। रीता शर्मा को क्रैश कोर्स (2022), क्राइम्स एंड कन्फेशंस (2021) और चाहतें (2025) के लिए जाना जाता है।

