Moushumi Chatterjee ने साधा आजकल के कलाकारों पर निशाना, कहा- पहले के हीरो, हीरो की तरह नजर आते थे

Moushumi Chatterjee Slams Today Actors फिल्म एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने आजकल के कलाकारों पर निशाना साधा है। वह द कपिल शर्मा शो में रीना रॉय के साथ आई थी। इस अवसर पर उन्होंने जमकर मस्ती की है। उनकी हाजिर जवाबी के कारण कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा डायलॉग भी भूल गए। मौसमी चटर्जी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यापार करती थी।

Moushumi Chatterjee Slams Today Actors, Moushumi Chatterjee

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Moushumi Chatterjee Slams Today Actors: सदाबहार एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी में आजकल के अभिनेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आजकल पर हीरो भले ही आप के बगल में खड़े हो लेकिन आप उनसे पूछोगे कि क्या आप हीरो हो? जबकि, पहले के हीरो में हीरो जैसी पर्सनालिटी होती थी। इस अवसर पर मौसमी चटर्जी ने इस बात का भी खुलासा किया कि कौन उनके साथ सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था। कौन हैं मौसमी चटर्जी? मौसमी चटर्जी 70 और 80 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। इनमें स्वर्ग नर्क, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन से लेकर जितेंद्र के साथ काम किया है। अब वह रीना राय के साथ द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली हैं। हालिया रिलीज किए प्रोमो में उन्हें आजकल के कलाकारों पर निशाना साधते हुए देखा जा सकता है। मौसमी चटर्जी कहती हैं, "पहले के हीरो को आपको बोलना नहीं पड़ता था कि यह हीरो है, दिखता था कि हीरो है। अभी तो बाजू में हो और पूछो तो कौन है, तो दूसरा बोलेगा, बाजू में ही तो हीरो है।" मौसमी चटर्जी ने कृष्णा अभिषेक को कैसे लाइनें भूलने पर मजबूर कर दिया? यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। इस अवसर पर उन्होंने कपिल शर्मा के साथ भी मस्ती की। उन्होंने किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक को अपनी लाइनें भूलने पर मजबूर कर दिया। कृष्णा जितेंद्र को कॉपी कर रहे थे। तभी मौसमी ने उन्हें चुप करा दिया। अंत में वे उनके आगे नतमस्तक हो गए। मौसमी चटर्जी से पूछा गया कि कौन सा हीरो ऑनस्क्रीन सबसे अच्छा रोमांस करता था, इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, "कोई नहीं जानता था कि कैसे करते हैं।" जब उनसे पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था। इस पर उन्होंने अपना नाम ले लिया। उनकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। मौसमी चटर्जी को पिछली बार किस फिल्म में देखा गया था? मौसमी चटर्जी को पिछली बार फिल्म पिकू में देखा गया था। उनकी और अमिताभ बच्चन की बॉन्डिंग काफी पसंद की गई थी। फिल्म का निर्देशन सुजीत सरकार ने किया था।

Edited By: Rupesh Kumar