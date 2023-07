The Kapil Sharma Show ने यूजर्स को किया टाटा बाय-बाय, कीकू शारदा ने कृष्णा अभिषेक का उड़ाया मजाक

नई दिल्ली, जेएनएन। पॉपुलर कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा' (The Kapil Sharma Show) का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। महीनों से लोगों को हंसाने वाले इस शो के करेंट सीजन का आखिरकार दी एंड हो गया। यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कॉमेडी शो में से एक था, जो लाइट कॉमेडी से लोगों को हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कपिल शर्मा शो के आखिरी एपिसोड में 'द नाइट मैनेजर' की कास्ट पहुंची। इनके साथ कपिल शर्मा, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक ने ढेर सारी मस्ती की।

'द कपिल शर्मा शो' के फिनाले एपिसोड में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, शोभिता धूलपला सहित अन्य स्टार कास्ट पहुंचीं। तीनों ने अर्चना पूरन सिंह सहित शो की पूरी कास्ट के साथ ढेर सारी मस्ती की। जैसा कि उम्मीद थी, फिनाले भी ठहके भरे एपिसोड से खत्म हुआ। कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक ने एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई की।

शो के दौरान कृष्णा ने कहा, ''हमने यह शो खींचा है।" इस पर कीकू शारदा कहते हैं, ''जेंटल रिमाइंडर है, नौ महीने हमने यह शो खींचा है, आप तीन महीने पहले आए।" कीकू के मुंह से यह सुनते ही वहां बैठे मेहमान और ऑडियंस जोर-जोर से ठहाके लगाने लगे। इसके बाद कृष्णा ने कहा कि ये शो भी खत्म हो गया। शो के दौरान कृष्णा ने अनिल के साथ 'जट यमला पगला दीवाना' गाने पर डांस किया।

Happy to announce my UK tour 🇬🇧 this august.

For bookings :- link in bio

#kslive #kslive2023 #uk @EmpreoEvents #kakamohanwalia #tmtalentmanagement pic.twitter.com/zQE35XzbgX— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) July 1, 2023