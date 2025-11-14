3 साल पहले ही शादी करने वाले थे Tejasswi Prakash और करण कुंद्रा, एक्ट्रेस की मां ने इस वजह से किया मना

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा छोटे पर्दे के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। फैन ने प्यार से इन्हें तेजरन#TejRan का हैशटैग दिया है। काफी समय से मीडिया में ऐसी खबर आ रही है कि कपल 2026 में शादी करने वाले हैं। लेकिन अब तेजस्वी ने अपनी शादी को लेकर एक अनोखा बयान दिया है जिससे हर कोई चौंक रहा है।

मां ने किया था मना तेजस्वी ने बताया कि करण उनसे चार साल पहले शादी करने वाले थे लेकिन उनकी मां ने मना कर दिया था। भारती टीवी के यूट्यूब चैनल पर, तेजस्वी ने याद किया कि जब करण बिग बॉस 15 के घर से बाहर आने के तुरंत बाद उनसे शादी करना चाहते थे, तो उनकी मां ने क्या कहा था।