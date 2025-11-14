3 साल पहले ही शादी करने वाले थे Tejasswi Prakash और करण कुंद्रा, एक्ट्रेस की मां ने इस वजह से किया मना
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी की अटकलों के बीच, तेजस्वी ने खुलासा किया कि करण चार साल पहले उनसे शादी करना चाहते थे। हालांकि, उनकी मां ने उन्हें सलाह दी थी कि वो छोड़ा इंतजार कर लें। करण ने बिग बॉस में ही सबके सामने तेजस्वी को प्रपोज किया था।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा छोटे पर्दे के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। फैन ने प्यार से इन्हें तेजरन#TejRan का हैशटैग दिया है। काफी समय से मीडिया में ऐसी खबर आ रही है कि कपल 2026 में शादी करने वाले हैं। लेकिन अब तेजस्वी ने अपनी शादी को लेकर एक अनोखा बयान दिया है जिससे हर कोई चौंक रहा है।
मां ने किया था मना
तेजस्वी ने बताया कि करण उनसे चार साल पहले शादी करने वाले थे लेकिन उनकी मां ने मना कर दिया था। भारती टीवी के यूट्यूब चैनल पर, तेजस्वी ने याद किया कि जब करण बिग बॉस 15 के घर से बाहर आने के तुरंत बाद उनसे शादी करना चाहते थे, तो उनकी मां ने क्या कहा था।
मां ने क्या दी दोनों को सलाह
तेजस्वी बोलीं, 'तुम दोनों अभी बिग बॉस से बाहर आए हो। शायद तुम्हें असल दुनिया में एक साल एक-दूसरे के साथ बिताना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर (करण पर) शक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी जानती हूं। मुझे लगता है कि तुम दोनों को कुछ समय चाहिए।" तेजस्वी ने खुद को 'चंचल' बताते हुए कहा, "जैसे, अगर मुझे प्यार हो जाता है, तो मैं सोचती हूं, 'यही है।' तो मेरी मां ने कहा, 'अपना समय लो।'
करण ने तेजस्वी को किया था प्रपोज
करण के प्यार में पड़ने के बारे में याद करते हुए तेजस्वी ने कहा, "वह बहुत से लोगों से कहता था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं उस तरह की इंसान हूं जो मानती है कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं, तो आप मुझे सीधे बता दें।" उन्होंने आगे कहा, "शुरू में, मुझे नहीं पता था कि वह मुझे सचमुच पसंद करता है। मुझे लगा कि उसे मुझ पर क्रश है या कुछ और। इसलिए मैंने कहा, 'अगर वह सबके सामने कहेगा, तो मैं इसके बारे में सोचूंगी।' और फिर वीकेंड का वार पर, उसने सबके सामने कहा कि वह मुझे पसंद करता है, या ऐसा ही कुछ।"
