Karan Kundra की Ex गर्लफ्रेंड पर बरस पड़ीं तेजस्वी प्रकाश, इंटरनेट पर खड़ा किया बखेड़ा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण कुंद्रा (Karan Kundra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) की जोड़ी को उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कपल लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और फैंस ने प्यार से इन्हें #TejRan के नाम से बुलाते हैं। वहीं तेजस्वी से पहले करण कुंद्रा कुछ समय के लिए अनुषा डांडेकर को डेट कर रहे थे।

तेजस्वी प्रकाश ने कसा तंज वहीं बीते दिनों अनुषा डांडेकर ने खुलासा किया था कि डेटिंग ऐप के प्रमोशन के दौरान उनके साथ चीटिंग हुई थी। अनुषा ने नाम नहीं लिया था लेकिन फैंस अंदाजा लगा रहे थे कि वो करण के बारे में ही बात कर रहीं। एक तरफ जहां करण ने इस बारे में अब तक कुछ नहीं बोला वहीं लग रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके बर्थडे के मौके पर चुटकी ले ली।

फैंस ने लगाया सही अंदाजा वहीं फैंस भी इस पर रिएक्ट करने लगे। एक यूजर ने कमेंट किया, "उफ्फ, आपका कैप्शन!" दूसरे ने लिखा, "कैप्शन IYKYK।" तीसरे ने कहा, "कैप्शन!!! अनुषा डांडेकर हर्ट जरूर हुई होगी।" एक और ने लिखा, "भाई, ये बहुत रूड था। फिर से करो!" एक और फैन ने कमेंट किया, "बहुत खतरनाक जवाब था, भाई!"