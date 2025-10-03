Smriti Irani: दुर्गा पूजा में स्मृति ईरानी ने किया धुनुची डांस, दिल्ली के पंडाल से वीडियो वायरल

Smriti Irani Dhunuchi Dance Viral ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी पहने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को दुर्गा पूजा पंडाल में अन्य महिलाओं के साथ धुनुची डांस करते देखा गया। उनका ये ट्रेडिशनल डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वर्तमान में स्मृति ईरानी लोकप्रिय टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 में तुलसी का किरदार निभा रही हैं जो स्टारप्लस और JioHotstar पर उपलब्ध है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेता और मशहूर एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने गुरुवार को दशहरे के एक इवेंट में हिस्सा लिया। एक वायरल वीडियो में स्मृति ईरानी दिल्ली के पंडारा रोड स्थित एक पंडाल में पारंपरिक धुनुची डांस करती नजर आईं।

स्मृति का वीडियो हुआ वायरल वायरल वीडियो में स्मृति ईरानी ने ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में व्हाईट और रेड साड़ी पहनी हुई है। वह पंडाल में कई अन्य महिलाओं के साथ हाथों में धुनुची लिए डांस करती नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी ने अपने दुर्गा पूजा इवेंट की कुछ झलक शेयर कीं। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हमेशा आपके चरणों में, हमेशा मेरे हृदय में, अनंत काल तक मेरी आत्मा को झंकृत करती हुई'। अपने फैंस को उन्होंने लिखा, 'मां छोड़कर मत जाना'।

