    Smriti Irani: दुर्गा पूजा में स्मृति ईरानी ने किया धुनुची डांस, दिल्ली के पंडाल से वीडियो वायरल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    Smriti Irani Dhunuchi Dance Viral ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी पहने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को दुर्गा पूजा पंडाल में अन्य महिलाओं के साथ धुनुची डांस करते देखा गया। उनका ये ट्रेडिशनल डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वर्तमान में स्मृति ईरानी लोकप्रिय टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 में तुलसी का किरदार निभा रही हैं जो स्टारप्लस और JioHotstar पर उपलब्ध है।

    स्मृति ईरानी का धुनुची डांस हुआ वायरल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेता और मशहूर एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने गुरुवार को दशहरे के एक इवेंट में हिस्सा लिया। एक वायरल वीडियो में स्मृति ईरानी दिल्ली के पंडारा रोड स्थित एक पंडाल में पारंपरिक धुनुची डांस करती नजर आईं।

    स्मृति का वीडियो हुआ वायरल

    वायरल वीडियो में स्मृति ईरानी ने ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में व्हाईट और रेड साड़ी पहनी हुई है। वह पंडाल में कई अन्य महिलाओं के साथ हाथों में धुनुची लिए डांस करती नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी ने अपने दुर्गा पूजा इवेंट की कुछ झलक शेयर कीं। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हमेशा आपके चरणों में, हमेशा मेरे हृदय में, अनंत काल तक मेरी आत्मा को झंकृत करती हुई'। अपने फैंस को उन्होंने लिखा, 'मां छोड़कर मत जाना'।

    इस वक्त स्मृति ईरानी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रीबूट में अपनी भूमिका दोहराती हुई नजर आ रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'जब हमने 25 साल पहले शुरुआत की थी तब सास-बहू शो के रूप में कोई डिजीटल माध्यम नहीं था। मैं यह देखने के लिए एक्साइटेड थी कि क्या ये ओटीटी पर अच्छा प्रदर्शन करेगा। मैं इसके टेलीविजन प्रदर्शन के लिए मिली तारीफ के लिए आभारी हूं। हमारे महीने के लगभग 5 करोड़ डेली दर्शक लगभग 1.5 करोड़ और वीकली दर्शक लगभग 2 से 2.5 करोड़ हैं'।

    उन्होंने आगे कहा, 'ओटीटी पर इसी तरह के शो पर बिताया जाने वाला एवरेज टाइम लगभग 20 से 28 मिनट होता है, जबकि हमारे शो पर यह समय हर हफ्ते 104 मिनट है। यह फैक्ट कि पुराने जमाने के ड्रामा के रीबूट को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी ओरिजिनल रूप से 2000 से 2008 तक स्टारप्लस पर प्रसारित हुआ था। रीबूट, जिसका नाम 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0' है, का प्रीमियर 29 जुलाई 2025 को स्टारप्लस पर हुआ और यह JioHotstar पर भी उपलब्ध है। नए वर्जन में स्मृति ईरानी, ​​​​अमर उपाध्याय ने तुलसी और मिहिर विरानी के रूप में काम किया है, साथ ही शगुन शर्मा, रोहित सुचांती और अमन गांधी द्वारा निभाए गए नई पीढ़ी के किरदार भी हैं।

