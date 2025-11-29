45 की उम्र में Shweta Tiwari का बोल्ड अंदाज, ऑफ शोल्डर वन पीस में एक्ट्रेस को देख आंखें मसलने लगे लोग!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की 'एवरग्रीन क्वीन' श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) हर दिन अपने लुक से लोगों को हैरान करती हैं। 45 साल की उम्र में वह अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक से इंडस्ट्री की यंग एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं। हाल ही में, श्वेता तिवारी ने एक ऐसा फोटोशूट कराया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

श्वेता तिवारी को कसौटी जिंदगी की शो में प्रेरणा की भूमिका के लिए जाना जाता है। स्क्रीन पर सीधी-साधी दिखने वालीं श्वेता आज अपनी बोल्डनेस और फिटनेस के लिए मशहूर हैं। पर्दे पर वह चाहे अपनी सादगी से दिल जीतें, लेकिन रियल लाइफ में वह किसी ग्लैमरस क्वीन से कम नहीं हैं। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि खूबसूरती के मामले में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है।

ऑफ शोल्डर ड्रेस में श्वेता का कमाल श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें व ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस पहन कैमरे के सामने एक से बढकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। पिंक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक्ट्रेस क्यूट स्माइल देते हुए पोज देकर फैंस को अपना दीवाना बना रही हैं। उनकी ये तस्वीरें देख कोई भी नहीं कहेगा कि वह दो बच्चों की मां हैं।