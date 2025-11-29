45 की उम्र में Shweta Tiwari का बोल्ड अंदाज, ऑफ शोल्डर वन पीस में एक्ट्रेस को देख आंखें मसलने लगे लोग!
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने हाल ही में एक शानदार फोटोशूट कराया है, जिसमें वह पिंक ऑफ-शोल्डर ड्रेस में बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं। 45 साल की उम्र में उनका बोल्ड लुक देख फैंस हैरान रह गए। उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की 'एवरग्रीन क्वीन' श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) हर दिन अपने लुक से लोगों को हैरान करती हैं। 45 साल की उम्र में वह अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक से इंडस्ट्री की यंग एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं। हाल ही में, श्वेता तिवारी ने एक ऐसा फोटोशूट कराया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
श्वेता तिवारी को कसौटी जिंदगी की शो में प्रेरणा की भूमिका के लिए जाना जाता है। स्क्रीन पर सीधी-साधी दिखने वालीं श्वेता आज अपनी बोल्डनेस और फिटनेस के लिए मशहूर हैं। पर्दे पर वह चाहे अपनी सादगी से दिल जीतें, लेकिन रियल लाइफ में वह किसी ग्लैमरस क्वीन से कम नहीं हैं। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि खूबसूरती के मामले में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है।
ऑफ शोल्डर ड्रेस में श्वेता का कमाल
श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें व ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस पहन कैमरे के सामने एक से बढकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। पिंक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक्ट्रेस क्यूट स्माइल देते हुए पोज देकर फैंस को अपना दीवाना बना रही हैं। उनकी ये तस्वीरें देख कोई भी नहीं कहेगा कि वह दो बच्चों की मां हैं।
श्वेता तिवारी की फोटोज पर फिदा लोग
श्वेता तिवारी की ये तस्वीरें देख हर कोई उन पर फिदा हो गया। लोग उनकी फोटोज देख कह रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। कोई उनकी तुलना वाइन से कर रहा है। एक ने कहा कि वह अपनी बेटी पलक तिवारी से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। वहीं, कमेंट बॉक्स खूबसूरत, एलिगेंट और ब्यूटी क्वीन जैसे कमेंट्स से भरा हुआ है।
श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ
मालूम हो कि श्वेता तिवारी ने दो शादियां कीं और दोनों बार तलाक हो गया। उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी जिनसे उन्हें एक बेटी पलक तिवारी है। वहीं, दूसरी शादी अभिनव कोहली से हुई थी जिनसे भी वह अलग हो चुकी हैं। अभिनव से एक्ट्रेस को एक बेटा है। फिलहाल, दोनों बच्चों की कस्टडी श्वेता के पास है।
