Shoaib And Dipika Baby: बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम, जानें क्या है माजरा

Shoaib And Dipika Baby दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम पेरेंट्स बनने के बाद चर्चा में हैं । बेटे के जन्म के 19 दिन बाद यानी 10 जुलाई को दीपिका और शोएब बेटे को घर लेकर पहुंचे थे । जहां उनका शानदार वेलकम हुआ था । वहीं अब सोशल मीडिया पर दीपिका और शोएब का एक वीडियो सामने आया है ।

Shoaib Ibrahim And Dipika Kakkar Boy Photo Credit Instagram

HighLights 19 दिन तक NICU में रहा था दीपिका का बेटा शोएब और दीपिका बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे कपल ने रखा अपने बेटा का रुहान शोएब इब्राहिम नाम

Edited By: Aditi Yadav