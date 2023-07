Dipika Kakkadr-Shoaib Ibrahim ने किया बेट के नाम का खुलासा, जानें क्या होता है इसका मतलब

Dipika Kakkar-Shoaib Ibrahim दीपिका और शोएब पिछले कई दिनों से अपने न्यू बॉर्न बेबी के अराइवल को लेकर सुर्खियों में हैं। फैंस में उनके बेटे का नाम जानने की उत्सुकता बनी हुई थी। हाल ही में इस कपल ने अपने बेटे के नाम का खुलासा किया जिसके बाद फैंस ने अलग-अलग कमेंट्स किए। एक्ट्रेस के बेटे का नाम कई यूजर्स को पसंद आया।

File Photo of Dipika Kakkar and Shoaib Ibrahim

नई दिल्ली, जेएनएन। टीवी सीरियल 'ससुराल सिमर का' से घर-घर में फेमस हुए शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakkad) हाल ही में एक क्यूट से बेटे के पेरेंट्स बने हैं। इस स्टार कपल ने 21 जून, 2023 को बेटे को जन्म को जन्म दिया। हालांकि, एक्ट्रेस की प्री-मैच्योर डिलीवरी थी, जिसकी वजह से उनके बेटे को एनआईसीयू में रखा गया था। कुछ दिनों पहले ही कपल अपने बेटे के साथ घर पहुंचे। जब से दीपिका के मां बनने की खबर सामने आई है, तब से फैंस में उसका नाम जानने की एक्साइटमेंट बढ़ गई। यूट्यूब व्लॉग में किया था खुलासा दीपिका कक्कड़ की डिलीवरी डेट जुलाई थी, लेकिन प्री-मैच्योर डिलीवरी की वजह से उनका बेबी जून में पैदा हुआ। वहीं, हाल ही में कपल ने अपने बेटे के नाम का खुलासा किया। मगर इसके बाद दीपिका को ट्रोल्स ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। कपल ने यूट्यूब व्लॉग में अपने बेटे के नाम का खुलासा किया था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। बेटे का रखा है ये नाम सामने आई ताजा जानकारी के मुताबिक, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने अपने बेटे के नाम रुहान रखा है। जानें क्या है रुहान का मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदाकारा दीपिका कक्कड़ ने खुद अपने यूट्यूब पर शेयर किए गए व्लॉग में बेटे के नाम का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि बेटे का नाम रुहान इब्राहिम रखा है, जिसका मतलब दयालु या फिर आध्यात्मिक होता है। नाम रिवील करते ही ट्रोल हुईं दीपिका अदाकारा ने कुछ ही देर बाद व्लॉग डिलीट कर दिया। वहीं, इससे पहले जब नाम का खुलासा हुआ था, तो लोगों ने उन्हें मुस्लिम नाम रखने पर ट्रोल किया। वहीं, कुछ ने इस नाम की तारीफ की थी। पोस्ट डिलीट होने के बाद कुछ यूजर्स ने माना कि एक्ट्रेस ने गलती से रिवील किया होगा नाम, वह अभी खुलासा करना नहीं चाहती थीं।

