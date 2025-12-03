चार साल बाद साथ नजर आए Shivangi Joshi और मोहसिन खान, दोनों को साथ देख फैंस ने कर दी ये डिमांड

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और मोहसिन खान (Mohsin Khan) के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के 5000 एपिसोड पूरे होने के जश्न में एक पार्टी रखी गई थी और इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिले जिसे देखकर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचेगी।

शो में नायरा और कार्तिक का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता की कई तस्वीरें और वीडियोसोशल मीडिया पर सामने आए हैं। तस्वीरों में शिवांगी और मोहसिनखान लंबे समय बाद साथ नजर आए। दोनों काले रंग के कपड़ों में ट्विनिंग कर रहे थे। शिवांगी ने जहां साड़ी पहनी हुई थी, वहीं मोहसिन हमेशा की तरह मैचिंग सूट में बेहद खूबसूरत लग रहे थे।

कुछ तस्वीरों में शिवांगी और मोहसिन एक-दूसरे से बातचीत करते और यहां तक कि पैपराजी के लिए पोज़ देते भी नजर आए। उन्हें शो के निर्माता राजन शाही के साथ भी समय बिताते देखा गया।

" Ek duje ke hathon ke, lakiro ka tay tha milna " 💌

They met after 4 years and the chemistry is still the same but they're not same anymore with each other and that's evident on their faces. Real life broken but beautiful moment ! 🙃💔#ShivangiJoshi • #Shivin • #MohsinKhan pic.twitter.com/cM2KAsQ1AI — ˢᵉʰᵉʳ✨ (@izebaaaaa) December 3, 2025

चार साल बाद साथ आए नजर

ऐसे में फैंस के बीच ये दिलचस्पी बनी हुई है कि क्या दोनों फिर से साथ नजर आने वाले हैं। उनका मानना है कि चार साल बाद भी दोनों में वही केमिस्ट्री बरकरार है। नायरा और कार्तिक के दोबारा मिलने से उनके फैन्स बेहद उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे है। एक फैन ने लिखा, "वे 4 साल बाद मिले हैं और उनकी केमिस्ट्री अब भी वैसी ही है।" एक और फैन ने लिखा, "वे अब भी साथ में इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं और उनमें वही केमिस्ट्री है, बस उन्हें साथ में कास्ट कर लो।"

