    चार साल बाद साथ नजर आए Shivangi Joshi और मोहसिन खान, दोनों को साथ देख फैंस ने कर दी ये डिमांड

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के 5000 एपिसोड पूरे होने की पार्टी में शिवांगी जोशी और मोहसिन खान चार स ...और पढ़ें

    मोहसिन खान के साथ शिवांगी जोशी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और मोहसिन खान (Mohsin Khan) के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के 5000 एपिसोड पूरे होने के जश्न में एक पार्टी रखी गई थी और इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिले जिसे देखकर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते आए नजर

    शो में नायरा और कार्तिक का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता की कई तस्वीरें और वीडियोसोशल मीडिया पर सामने आए हैं। तस्वीरों में शिवांगी और मोहसिनखान लंबे समय बाद साथ नजर आए। दोनों काले रंग के कपड़ों में ट्विनिंग कर रहे थेशिवांगी ने जहां साड़ी पहनी हुई थी, वहीं मोहसिन हमेशा की तरह मैचिंग सूट में बेहद खूबसूरत लग रहे थे।

    कुछ तस्वीरों में शिवांगी और मोहसिन एक-दूसरे से बातचीत करते और यहां तक कि पैपराजी के लिए पोज़ देते भी नजर आए। उन्हें शो के निर्माता राजन शाही के साथ भी समय बिताते देखा गया।

     चार साल बाद साथ आए नजर

    ऐसे में फैंस के बीच ये दिलचस्पी बनी हुई है कि क्या दोनों फिर से साथ नजर आने वाले हैं। उनका मानना है कि चार साल बाद भी दोनों में वही केमिस्ट्री बरकरार है। नायरा और कार्तिक के दोबारा मिलने से उनके फैन्स बेहद उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे है। एक फैन ने लिखा, "वे 4 साल बाद मिले हैं और उनकी केमिस्ट्री अब भी वैसी ही है।" एक और फैन ने लिखा, "वे अब भी साथ में इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं और उनमें वही केमिस्ट्री है, बस उन्हें साथ में कास्ट कर लो।"

