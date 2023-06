Shark Tank India 2: ट्विटर यूजर का दावा शो में हो रहा है बड़ा घोटाला, वादे के बाद भी पैसे नहीं दे रहे 'शार्क'

नई दिल्ली, जेएनएन। टीवी का सबसे हटके और सफल शो है शार्क टैंक इंडिया। इस शो में आंत्रेप्रेन्योर को शार्क्स के सामने अपने बिजनेस मॉडल को पेश करना होता है। इसके बाद 'शार्क' डिसाइड करते हैं कि वो इन कंपनियों में इक्विटी के एक हिस्से के बदले निवेश करना चाहते हैं कि नहीं। इस शो के दो सीजन पहले ही सक्सेसफुल रह चुके हैं और जल्द ही इसका तीसरा सीजन आने वाला है।

हालांकि, शनिवार, 10 जून को, अनमोल शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर, ने आरोप लगाया है कि शार्क टैंक इंडिया में एक 'डिलेड फंडिंग स्कैम' चल रहा है। अनमोल के ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि वो खुद एक आंत्रेप्रेन्योर हैं। उन्होंने ट्विस्ट की एक लंबी सीरीज शेयर की और बताया कि कैसे शो के शार्क और चैनल वाले मोटा पैसा बना रहे हैं। साथ ही बताया कि शो में जाने वाले लोग इस स्कैम से जूझ रहे हैं।

उन्होंने लिखा, "शार्क टैंक इंडिया 'डिलेड फंडिंग' घोटाला! आज मैं शार्क टैंक इंडिया के कई निराश और टूटे प्रतिभागियों की कहानी साझा करने जा रहा हूं, यह आपको चौंका सकता है! इन प्रतिभागियों के पास सबसे अच्छी पिच थी और उन्हें फंडिंग का वादा किया गया था राष्ट्रीय टेलीविजन पर, लेकिन अब तक इन शार्क से एक पैसा नहीं मिला।"

🚨Shark Tank India 'Delayed Funding' Scam! 😥

Today I'm about to share the story of many frustrated and broken Shark Tank India contestants, 😓

This might shock you!

1/n pic.twitter.com/r3lPaZKDsT— Anmol Sharma (@financebyanmol) June 10, 2023